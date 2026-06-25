桃科明年納空維區 首度管制施工機具

桃園市環保局近期公告新增桃園科技工業園區及環保科技園區為空氣品質維護區，明年元旦起實施柴油大客貨車及施工機具排放管制，這也是首度將「施工機具」納入管理。桃園市長張善政昨在市政會議表示，市府前端改善空氣品質，後端推動經濟弱勢肺癌篩檢，雙管齊下才能對市民健康有實質幫助。

桃園二○二二年起推動空維區政策，先後將桃園國際機場、龜山三環（林口長庚醫院、中華郵政物流園區及華亞科技園區）畫為全國首座國際機場及首座醫療區空維區，此次再擴大至桃科園區。桃科園區內有桃園生質能中心、中油天然氣第三接收站等，鄰近西部濱海快速公路，柴油車及施工機具進出頻繁，移動汙染源排放量高。

張善政指出，桃園是重要的產業城市，每天大量貨車、工程車輛穿梭道路，市府除提供民眾肺癌篩檢，改善桃園空氣品質也是很重要的工作。

桃科空維區管制明年上路後，進出管制區的大客車、大貨車若為二○○六年九月卅日前出廠者，須取得近一年內排煙檢測合格紀錄，或持有有效期限內柴油車自主管理標章才可進入；園區內使用的堆高機、起重機等柴油施工機具，也須完成檢測並取得施工機具清潔排放自主管理標章後才可使用。

環保局表示，本次首度將堆高機、挖土機與起重機等「施工機具」納入空維區管理，預計可有效降低柴油黑煙與細懸浮微粒排放。

環保局也將結合車牌辨識系統、不定期路邊攔查及園區巡查加強稽查，違反者依空氣汙染防制法第七十六條裁處，柴油大客貨車最高罰二千元、施工機具最高罰五千元。