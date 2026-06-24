苗栗廚餘回收再利用獲環境部評鑑特優 環保局：4大項精進作為獲肯定

苗栗縣環保局辦理廚餘回收再利用業務獲得環境部評鑑特優，今天接受頒獎表揚；縣府指出，縣環保局多管齊下持續推動廚餘回收再利用，採取各項精進作為，包括源頭減量、強力稽查、汲取經驗優化、多元宣導環保觀念，未來將持續加速推動處理技術轉型，落實能資源永續循環。

苗栗縣環保局指出，環境部今天舉辦2025年焚化廠、焚化再生粒料及廚餘業務評鑑聯合頒獎典禮，苗栗縣廚餘回收再利用業務推動績效卓越，榮獲全國第2組特優。

環保局主要執行成果有4大項目，第1項為「健全法規引導源頭減量，攜手公私協力擴大能見度」，包括發布施行「苗栗縣代清除處理一般廢棄物及一般事業廢棄物收費標準」，貫徹「使用者付費、以價制量」原則；發布「廚餘分類2.0」使廚餘回收分類及再利用更具效率；輔導民間專業機構通過廚餘再利用檢核等，實質強化環境清消及非洲豬瘟防疫量能。

第2項為「強力稽查，嚴格把關分類成效」督導各公所清潔隊落實隨車破袋檢查，並進行焚化廠落地檢查，持續加強資收分類查核力度，提升源頭分類品質；辦理校園、露營區、宮廟與事業單位之一般廢棄物及廚餘分類巡檢，扎根正確分類觀念。

第3項為「輔導查核公有設施，汲取成功經驗優化提升」聘請專家學者輔導查核全縣公有廚餘處理設施，提升操作成效。深入參訪「循創雲林衛星廠」、「嘉義縣廚餘全循環中心」及「雲林縣南亞塑膠廚餘堆肥資源化場」等指標性廚餘處理設施，學習操作心得與成功經驗，尋求專業提升契機。

第4項為「多元在地化宣導，環保觀念融入生活」，共辦理50場次民眾廚餘分類宣導，觸及高達7615人次，透過新聞稿及FB發布「惜食4部曲」圖卡與惜食惜福文章共32篇，宣導「回收前瀝乾水份、生熟廚餘精準分類」等廚餘回收觀念。

環保局長沈鳳臺表示，獲獎殊榮肯定縣府與全體縣民共同為廚餘源頭減量與推動循環經濟所付出的努力，尤其是非洲豬瘟疫情禁用廚餘期間，環保局與各鄉鎮市公所攜手確保全縣廚餘收集與去化穩定，並落實各項防疫應變作為與策略。未來將持續加速推動處理技術轉型，落實能資源永續循環。