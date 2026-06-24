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桃園Xpark攜手「動物森友會」推海洋體驗展 限定活動亮點一次看

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園X Park舉辦「集合啦！動物森友會」海洋生物互動體驗展，將於今年7月1日至9月30日登場。圖／X Park提供
桃園X Park舉辦「集合啦！動物森友會」海洋生物互動體驗展，將於今年7月1日至9月30日登場。圖／X Park提供

桃園X Park舉辦「集合啦！動物森友會」海洋生物互動體驗展，將於今年7月1日至9月30日登場，此次活動由Xpark攜手任天堂，將遊戲中廣受歡迎的海洋生物與人氣角色搬進現實水族館，讓大小朋友在炎炎夏日中，感受結合虛擬與現實的沉浸式清涼體驗。

X Park展覽此次有3大亮點，此次館內精選40種曾在遊戲中登場的海洋生物，各展示水槽旁不僅有水族館人員撰寫的專業知識，更特別設置了遊戲角色「傅達」的專屬解說看板。此外，西施惠、狸克、呂遊等經典角色也會在館內各個轉角現身，等待粉絲發掘。

還有沉浸式互動尋寶任務，包含「Xpark尋找生物卡」，依照指引尋找館內未展出的生物，完成任務即可獲贈活動限定原創貼紙。以及「阿獺的扇貝尋寶」，於「潮間戲灘」區域限定推出，完成挑戰可獲得印有阿獺經典名言的紀念貼紙，另提醒，因安全考量，需年滿4歲孩童報名，孕婦不建議參加。

此外，1樓Xcafe推出結合遊戲內人氣咖啡廳「鴿巢」為靈感設計的限定飲品杯套；Xfun亦同步販售多款原創周邊商品，滿足粉絲收藏慾。

X Park指出，為回饋遊客，Xpark此次多項購票方案與好康，包含動森套票，包含門票、尋找生物卡、貼紙，以及獨家特典「西施惠/貍克/傅達遮陽紙帽」三款隨機，贈完為止。成人票659元、學生票489元。暑期星光票於7月1日至8月29日限定推出，營業時間延長至晚間8點，每日17:00後入館享8折起優惠，成人票僅需480元。

桃園X Park舉辦「集合啦！動物森友會」海洋生物互動體驗展，將於今年7月1日至9月30日登場。圖／X Park提供
桃園X Park舉辦「集合啦！動物森友會」海洋生物互動體驗展，將於今年7月1日至9月30日登場。圖／X Park提供

桃園X Park舉辦「集合啦！動物森友會」海洋生物互動體驗展，將於今年7月1日至9月30日登場。圖／X Park提供
桃園X Park舉辦「集合啦！動物森友會」海洋生物互動體驗展，將於今年7月1日至9月30日登場。圖／X Park提供

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