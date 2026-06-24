扣款失敗恐鎖卡 YouBike App補繳款功能月底上線

桃園YouBike去年有2079件因票卡遺失扣款失敗的欠費案，民眾得先繳清費用才能繼續使用，但以往補繳要跑服務中心或匯款，十分不便，經市府爭取，未來透過YouBike官方APP也能補繳。

桃園市交通局指出，民眾若因扣款失敗產生欠費，在欠費繳清前，將無法使用YouBike服務。若民眾有加入YouBike的APP會員，APP會透過推播通知相關訊息，非會員則會由承包業者定期寄發手機簡訊提醒。

交通局表示，以往欠費可透過補充餘額在下次使用時扣款，卡片遺失就得親自跑一趟YouBike服務中心或打電話聯繫匯款，十分不便，此次新增「線上多元支付補繳款」功能，可直接透過線上方式完成補繳，提升處理便利性，新功能將於6月30日上線。