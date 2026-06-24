新竹關西普發5000元掀遷戶潮 民代質疑影響選舉公平

5月29日前設籍關西鎮者，每人可領5000元，引發遷戶潮。新竹縣民代今天說，普發現金雖有望帶動人口回流，保住關西2席縣議員席次，但恐將影響該選區選舉公平；關西戶政事務所則表示，已有上千人遷入戶籍，將持續進行訪查。

新竹縣第8選區6名議員包括國民黨籍的上官秋燕、黃豪杰；民進黨籍的楊昌德；無黨籍的彭余美玲、鄭朝鐘與林昭錡，以及竹東鎮長郭遠彰，今天齊赴新竹縣選委會抗議，質疑關西鎮普發現金，恐影響選區人口結構及席次分配公平，要求徹查是否涉及異常遷徙或虛設戶籍。

上官秋燕表示，關西鎮普發現金政策，被質疑是為了保住2席議員席次，藉此吸引人口遷入，恐影響竹東席次與資源分配公平；若未釐清，恐造成不良示範。

她表示，將對關西鎮長陳光彩等人提告，並赴監察院及中選會陳情，籲檢調與戶政機關介入調查，清查關西鎮是否存在異常遷入或虛設戶籍情形。

關西鎮戶政事務所透過文字表示，在關西鎮宣布普發5000元福利措施後，統計5月22日至29日有1333人遷入，目前有23人遷出，另1人撤銷遷入申請；為維護戶籍登記正確性，已於6月16日至17日啟動實地訪查。

戶政事務所表示，已查訪同址設籍5人以上案件6處，以及同址單獨立戶2戶以上案件11處，經查戶內成員多具親屬關係，遷入主因為福利政策，後續也將持續進行相關查核。

對此，關西鎮公所透過文字表示，相關作業均依法行政，公開透明辦理。

新竹縣選委會表示，議員及鄉鎮市民代表席次分配，均以今年5月底戶籍人口數作為法定計算基準。依目前試算結果，關西鎮議員席次可望維持2席，而竹東、五峰選區則可能由現行6席減為5席，但最終結果仍以中央選舉委員會8月公告為準。

新竹地檢署表示，相關案件已進入偵辦程序，因為偵查不公開，所以不便說明。