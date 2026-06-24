快訊

周勝考前妻幫兒拉票遭公車撞斃 檢警相驗確認創傷性休克亡

明起變天！雙颱共舞牽引鋒面南下 西南部下到「紫爆」雨炸全台

「1774」不吉利？外資賣超史上最猛 0050遭捲款、台積電也難逃

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹發生局限空間職災 職安署籲先通風測定再作業

中央社／ 台北24日電

新竹地區近日接連發生局限空間工作職災勞動部職安署今天提醒，勞工進入局限空間作業，雇主必須落實通風、測定再作業的原則，避免職災發生。

勞動部職業安全衛生署今天發布新聞稿指出，近日新竹地區接連發生工作者在局限空間作業時，吸入硫化氫及使用發電機導致一氧化碳中毒等災害事件，這凸顯污水池、人孔等局限空間場所潛藏高度危險性。

職安署也說，局限空間的災害多發生在小型事業單位，由於作業人員流動性高且職安衛管理相對薄弱，風險往往較難全面掌握。

職安署提醒，雇主讓勞工從事局限空間作業時，為防止發生有害氣體中毒等，作業前應先進行危害辨識、實施充分機械通風，確認環境安全，並在作業前及作業中連續測定空氣濃度；雇主也應設置外部監視人員隨時掌握作業狀況，並備妥空氣呼吸器及緊急救援設備等。

職安署說，職安署北區職安中心已結合地方政府及相關工會展開相關宣導活動，盼透過水電、管線及維修等職業團體協助，未來也將持續結合地方政府與公（工）會團體辦理相關安全衛生教育訓練，積極宣導局限空間作業安全。

新竹 職災 勞動部

延伸閱讀

中華郵政A7禁坐令延燒 桃園勞檢進場查出職安紀錄缺失

基隆通明街山坡崩塌毀車 立委林沛祥協調中央處置防再崩

職場霸凌新法7月上路 勞動部今公告兩大子法與配套

職場霸凌防治新法7月1日上路 勞動部公告二項子法

相關新聞

桃園原民人口直追花蓮 張善政：投入預算逾20億將續加碼

桃園市原住民族人口截至今年5月底已達9萬1449人，規模僅次於花蓮縣，有望成為全國原住民族人口最多的縣市。市長張善政今在市政會議表示，面對人口持續成長與多元族群需求，市府原民局今年預算達15.71億元，居六都之冠，較他上任初期成長逾35%，展現市府照顧原住民族的決心。

苗栗歷史建築「四湖劉恩寬大伙房」修復完成 200多年古宅重現恢弘氣勢

苗栗縣歷史建築「四湖劉恩寬大伙房」修復工程已完工，為慶祝這座承載客家歷史風華逾260年的古宅重獲新生，縣府將於6月26日上午9時40分舉行竣工剪綵典禮。縣府指出，劉家古宅位於西湖鄉四湖村，修復工程斥資逾2000萬元，歷時近2年完成，重現劉家大伙房原有的恢弘氣勢。

桃竹市政交流 用科技拚城市治理

桃園市長張善政、新竹市長高虹安昨分率市府團隊在桃市府進行市政交流，針對婦幼與智慧治理等市政議題交換意見。張善政說，桃園與新竹同為以科技為導向發展的城市，期盼兩市攜手打造科技帶動市政的新模式，高虹安也期許各局處長對接，深化桃竹苗生活圈合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。