新竹發生局限空間職災 職安署籲先通風測定再作業

新竹地區近日接連發生局限空間工作職災，勞動部職安署今天提醒，勞工進入局限空間作業，雇主必須落實通風、測定再作業的原則，避免職災發生。

勞動部職業安全衛生署今天發布新聞稿指出，近日新竹地區接連發生工作者在局限空間作業時，吸入硫化氫及使用發電機導致一氧化碳中毒等災害事件，這凸顯污水池、人孔等局限空間場所潛藏高度危險性。

職安署也說，局限空間的災害多發生在小型事業單位，由於作業人員流動性高且職安衛管理相對薄弱，風險往往較難全面掌握。

職安署提醒，雇主讓勞工從事局限空間作業時，為防止發生有害氣體中毒等，作業前應先進行危害辨識、實施充分機械通風，確認環境安全，並在作業前及作業中連續測定空氣濃度；雇主也應設置外部監視人員隨時掌握作業狀況，並備妥空氣呼吸器及緊急救援設備等。

職安署說，職安署北區職安中心已結合地方政府及相關工會展開相關宣導活動，盼透過水電、管線及維修等職業團體協助，未來也將持續結合地方政府與公（工）會團體辦理相關安全衛生教育訓練，積極宣導局限空間作業安全。