知錯不改？新竹土地重劃圖籍錯誤引多年民怨 監院糾正縣府

監察院今天說，新竹縣竹北土地重劃相關圖籍錯誤，地政機關長年盲目配賦、敷衍更正，一再轉嫁錯誤風險給民眾，導致一堵牆越界爭議引發多年民怨糾紛，因此糾正新竹縣政府，並函請內政部積極督導落實圖籍清查。

監委王幼玲、施錦芳今天透過新聞稿表示，本案爭議土地（竹北市貓兒錠段後面小段556地號等多筆土地）源自民國58年新竹縣政府辦理貓兒錠農地重劃整理的土地，由新竹縣政府以「農地重劃區劃餘地及零星集中土地公開標售」方式出售給土地所有人。

監委說，經查，這塊地在重劃後繪製相關圖籍時就有嚴重錯誤，如556地號土地重劃登記面積為1542平方公尺，但地籍圖實際面積卻達1649平方公尺，公差高達107平方公尺，明顯高出法定容許公差，地政機關明知這個重大瑕疵，卻於民國73年、75年及81年毗鄰地辦理分割複丈時，敷衍、盲目且未即時更正，導致地籍錯誤資訊不斷累積遞延，有重大違失。

監委指出，新竹縣政府早在69年間辦理556-1地號土地分割時，即發現面積短少79平方公尺（誤差達-6%），當時卻只更正該筆土地面積，沒有檢視與鄰地556地號有圖、地、簿不符情況，並即時清查釐正。直到112年間556-3、556-5地號土地所有人申請增加面積時，也未能檢視面積增加原因是否涉及相鄰土地界址有誤。

監委說，這種將錯誤遞延的局部更正作為，更導致民眾長年共識的「圍牆」與地籍經界線現況不符，進而造成陳訴人權益受損、周遭土地界址爭議歷經多年仍無法平息。

監委強調，陳訴人所有土地是向縣府購買，維持地籍與登記面積正確性本為主管機關法定職責。新竹縣政府面對民眾陳訴，不查錯誤根本是源自政府行政作為，衍生土地所有權人間私權爭議，如造成相關利害關係人財產權益受損，新竹縣政府也應承擔損害賠償責任。