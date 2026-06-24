竹市慈雲空橋傳「嘶嘶聲」驚動住戶 真相曝光鬆口氣

新竹市慈雲空橋工區昨晚9時許傳出巨大氣體外洩「嘶嘶嘶」聲響驚動住戶，市議員劉彥伶前往查看，所幸只是二氧化碳鋼瓶安全閥自動洩壓。市府強調，已要求廠商加強設備檢查。

劉彥伶表示，她收到陳情後前往現場了解狀況，施工單位說明，聲音來源為施工使用的二氧化碳鋼瓶，因施工結束後環境溫度下降，鋼瓶內壓力變化觸發安全閥自動洩壓，屬設備正常運作的保護機制，並非故障或異常外洩。

新竹市政府工務處說明，市府獲報後立即通知工程負責人員到場處置，並針對現場設備檢查。經查，此為二氧化碳鋼瓶於長時間使用後回復正常溫度所產生的壓力釋放現象，排出多餘氣體所致。

工務處說明，目前慈雲空橋工程正進行鋼梁焊接作業，施工使用之二氧化碳鋼瓶於長時間作業後，可能因溫度變化產生壓力並洩壓。二氧化碳屬於不可燃、亦不助燃氣體，並無引發火災或氣爆風險，請市民朋友無須過度擔憂。

工務處指出，為避免類似情形再次影響周邊居民，市府已責成施工廠商於每日施工結束後，先以人工方式完成洩壓排氣作業，再行撤離工區，以降低無預警洩壓所產生的聲響。

對於昨日晚間洩壓聲響造成附近住戶困擾，工務處表達歉意，敬請居民見諒。另為落實最高工安標準，市府已於今日要求施工廠商針對全工區鋼瓶設備預防性自主安全檢查，確認各項設備運作正常後，始得繼續施工，確保工程安全及周邊居民生活品質。