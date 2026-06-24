好消息！桃園捷運綠線延伸中壢工程順利招標 預計9月開工

桃園捷運綠線延伸中壢工程進度傳好消息，捷運工程局今宣布駐車廠及建德路、長興路高架段土建工程決標，該工程由安倉營造、森業營造2間公司以34.4億餘元得標，預計今年9月開工、2031年完工。

桃園捷運綠線延伸中壢受國際局勢動盪、原物料上漲等因素影響，相關工程因預算不符市場期待，頻頻流標，機電標一路從97.15億元、177.2億元漲到目前256億元，G25站到G26站的土建標則乏人問津，而駐車廠在沒有調整預算的情況下標出，讓市府工程人員為之振奮。

桃園市捷運工程局指出，綠線延伸中壢駐車廠基地位於八德擴大重劃區與茄苳溪之間，面積約4.58公頃，目前無道路能抵達，所以工程還包括綠線部分高架路段土建工程。駐車廠雖然只是1級廠，但在未來系統測試階段有舉足輕重地位，以後列車營運調度與基本維護保養也都靠它。

捷工局長劉慶豐表示，「三心六線」是桃園軌道建設的重要願景，捷運路網成環後，更能有效串聯桃園、中壢及青埔三大核心。捷運綠線延伸中壢計畫不僅肩負串聯桃園與中壢兩大生活圈的重要任務，配合施工中的捷運綠線主線工程，桃園捷運路網成環已不再只是藍圖上的構想。

捷工局進一步表示，今年各項捷運工程招標普遍受到原物料價格上漲、缺工缺料及國際情勢變動等因素影響，招標作業面臨相當挑戰。此次綠線延伸中壢駐車廠工程順利完成決標，對整體計畫推動具有重要意義，未來也將持續推動機電系統標及後續各項發包作業，全力朝通車目標穩健邁進。