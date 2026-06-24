參訪微軟亞太總部 鍾東錦推AI優化復康巴士及長照接送服務

人工智慧（AI）浪潮及數位轉型趨勢，苗栗縣長鍾東錦率領縣府團隊今天參訪微軟亞太總部及微軟亞洲體驗中心（Microsoft Experience Center Asia）交流，鍾東錦第一時間提出運用AI優化復康巴士及長照接送服務構想，開啟智慧服務模式。

微軟亞洲體驗中心是微軟全球首座設立在美國以外的體驗中心，也是微軟亞太地區展示人工智慧、雲端運算及產業創新成果的重要據點，鍾東錦率團今天參訪，新加坡微軟專家技術部副總經理洪夢嬪導覽介紹，並透過創新場景展示與實務案例分享，了解生成式AI、雲端平台及資料治理技術如何協助政府提升行政效率、優化公共服務流程。

苗栗縣人口高齡化，縣府復康巴士及長照接送服務需求越來越高，鍾東錦認為可以運用AI優化，未來能結合長者就醫需求、居住區域及醫療院所資訊，透過AI進行路線規劃與派車調度，提高接送效率與服務品質。

縣府指出，參訪團與微軟交流聚焦在人工智慧應用、數位治理、智慧城市、智慧醫療及永續發展等議題，打造更即時、更便利、更貼近民眾需求的智慧服務模式，包括AI協助水資源監測與調節、智慧醫療結合健康照護，及智慧文書作業處理等多項人工智慧應用。

此外，雙方針對AI治理及數位韌性等議題，探討如何在推動創新的同時，兼顧資訊安全、資料治理及負責任AI原則，建立正確性、完整性與即時性的智慧治理架構。

鍾東錦表示，縣府持續推動智慧服務與數位治理，參訪讓縣府團隊掌握國際最新發展趨勢，感受到多項已經成熟落地的AI應用，AI已經從輔助工具轉變為治理核心，尤其是在協助政府監測管理、健康生活照護，與文書資料彙整分析，回應政府治理的痛點與民眾的需