桃園原民人口直追花蓮 張善政：投入預算逾20億將續加碼

桃園市原住民族人口截至今年5月底已達9萬1449人，規模僅次於花蓮縣，有望成為全國原住民族人口最多的縣市。市長張善政今在市政會議表示，面對人口持續成長與多元族群需求，市府原民局今年預算達15.71億元，居六都之冠，較他上任初期成長逾35%，展現市府照顧原住民族的決心。

張善政表示，桃園是六都中原住民族人口最多的城市，族群多元性也居全國前列，照顧原住民族是市府責無旁貸的重要工作，近年原民局預算穩定成長，平均每年成長近1成，相關資源同步擴及多元面向；照顧原住民族的經費並非僅編列於原民局，復興區公所今年自治財源補助超過5億元，若加計災後復建等追加經費，總額超過6億元。

張善政說，在基礎建設及道路養護方面，市府每年投入約5450萬元辦理復興區道路巡查及養護，近2年另投入逾3億元專案經費推動道路改善及邊坡穩定工程，持續提升山區交通安全與居民生活品質。

張善政指出，供水建設部分，市府持續推動自來水延管工程，其中澤仁里霞雲坪延管工程已於去年底完工通水，中央與地方合計投入逾2600萬元；未來也將持續規畫推動羅浮里、霞雲里及長興里等地延管工程，逐步提升山區自來水普及率，市府也持續改善簡易自來水系統，強化山區供水穩定度。

張善政說，市府上任後即於復興區設置洗腎診所，改善居民長期往返山區與平地就醫的不便；若加計原民局預算、復興區公所補助及各局處相關建設投入，整體原住民族照顧與建設經費已超過20億元。面對原住民族人口快速成長，市府將持續檢視並擴充相關預算與政策資源，確保各項服務與建設跟上需求。