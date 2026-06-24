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花120萬改市徽？竹市府：市徽未變、城市識別另有用途

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府澄清，城市品牌識別系統(CIS)並非取代現行市徽，而是整合城市特色與發展願景。圖／取自郭宸名臉書
新竹市政府澄清，城市品牌識別系統(CIS)並非取代現行市徽，而是整合城市特色與發展願景。圖／取自郭宸名臉書

有網友近日在臉書批評新竹市徽設計，並質疑市府是否又要推動識別更新，更稱恐浪費公帑。對此新竹市政府澄清，城市品牌識別系統（CIS）並非取代現行市徽，而是整合城市特色與發展願景。

新竹市政府行政處指出，市徽代表城市歷史與法定身分，城市品牌則是對外溝通的城市名片，展現當前城市特色與發展方向，兩者功能不同、並行使用。現行市徽仍維持公文、證件等正式用途，「Carry on！」則主要應用於城市行銷、觀光推廣、國際交流及數位宣傳等面向。

行政處表示，城市品牌識別系統（CIS）並非取代現行市徽，而是因應數位傳播與概念交流需求，透過一致且具辨識度的視覺語言，整合城市特色與發展願景，提升公共溝通及城市行銷效益。

行政處指出，本案總經費120萬元，均依政府採購程序執行。包含品牌策略研究、識別標誌設計、標準字體、色彩規範及應用設計、形象動畫及行銷影片製作，並非僅用於單一標誌設計。

行政處澄清，2023年「竹步前行」識別定位，則專門用於「公共工程圍籬與施工安全防護識別」，該設計為專門應用於全市公共工程圍籬標語、安全防護告示與工地美化。

新竹

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