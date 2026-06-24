苗栗歷史建築「四湖劉恩寬大伙房」修復完成 200多年古宅重現恢弘氣勢

苗栗縣歷史建築「四湖劉恩寬大伙房」修復工程已完工，為慶祝這座承載客家歷史風華逾260年的古宅重獲新生，縣府將於6月26日上午9時40分舉行竣工剪綵典禮。縣府指出，劉家古宅位於西湖鄉四湖村，修復工程斥資逾2000萬元，歷時近2年完成，重現劉家大伙房原有的恢弘氣勢。

苗栗縣文化觀光局指出，四湖劉恩寬大伙房建於清乾隆廿五年（西元1760年），是西湖鄉四湖劉氏族人的重要祠堂， 2014年10月公告登錄為苗栗縣歷史建築。修復前，古宅因歲月侵蝕，左落鵝及左橫屋外間已嚴重毀損，左右橫屋屋頂也多以鐵皮加蓋，亟需整修。

文觀局表示，修復案在木作匠師黎世東、瓦作匠師周志豪、泥作匠師林石攜手下，兼顧文物保存與傳統工法，耗時近兩年。這次修護工程總經費共2100萬元，其中文化部文化資產局補助1785萬元，並由所有權人「祭祀公業法人苗栗縣劉恩寬」與縣府各自籌措157.5萬元，在兼顧文物保存與傳統工法的原則下，順利讓大伙房重現恢弘氣勢。

文觀局文化資產科表示，劉氏家族歷代極為重視教育，在學、政、商、醫界人才輩出，對苗栗的發展貢獻卓越。古宅建築在建築美學與文史考古上都具備極高價值；建築風格完美結合漳州式的屋脊（強調屋脊與屋面優美的曲線）與泉州式的屋簷與大木結構。

空間格局方面， 平面配置為「一條龍」堂屋，左右設垂直橫屋，屬於典型的一堂雙橫傳統客家三合院；古宅具有典型的客家特色， 園區完整修復並保留客家建築的指標性元素，包括曲手型院牆、轉溝、天神爐、龍神、公堂（公廳）、化胎、水井、風水池，還有彰顯家族功名的四座旗杆座石台與伯公。

劉恩寬古宅鄰近已裁併的瑞湖國小校區，距離曾爆紅的黃金一路「西湖伯朗大道」相當近。縣府表示，劉家宗親及當地居民引頸期盼多年，對古宅重生都相當歡欣，劉恩寬古宅不僅是劉家凝聚宗族情感的聖地，更是西湖鄉最具代表性的文化地標。

隨修護工程圓滿竣工，古宅未來將重新對外開放，縣府期許透過活化古宅的歷史空間，有效串聯西湖鄉周邊的觀光景點，規畫知性小旅行路線，讓更多遊客走進西湖，感受最道地的客家生活日常與文化溫度，成為苗栗假日休閒與文資教育的全新亮點。

苗栗縣歷史建築「四湖劉恩寬大伙房」修復完成，200多年客家古宅重獲新生，展現大伙房恢弘氣勢。圖／苗栗縣政府提供