獼猴、野豬及鳥類等野生動物危害農作物 苗縣補助防制設施

近年來野豬、台灣獼猴及鳥類等野生動物危害農作物情形時有所聞，為協助農民減少損失，同時兼顧野生動物保育，苗栗縣政府建議採取「物理阻隔」及「負面制約」等非致死性防治方式為原則，將提供有電牧器電圍網等設施補助，以降低野生動物入侵，有需求農友可向在地鄉鎮市公所及農業處林務自然保育科申辦。

縣府農業處指出，電牧器電圍網以高電壓、低電流之脈衝方式，使野生獸類接觸時產生短暫疼痛與驚嚇效果，制約降低再次入侵意願，屬非致死性且具長期效果之防治工具。

聲音驅趕器則利用突發性高分貝聲響，干擾野生獸類活動並使其離開，為避免動物逐漸適應，建議每3到5天更換音頻及設置位置，以維持驅趕效果。

農業處也說明，防猴罩網以24目白色塑膠紗網製作之防猴網罩，完整包覆單株果樹，適用於高產值果樹或地形不便架設電圍網之區域，防止獼猴接觸與取食果實。低矮式圍籬以不透光針織布搭配錏管架設於農田周邊，藉由阻隔野豬視線及行進路徑。

至於針對鳥類的防鳥網，請向「縣府農業處林務自然保育科」申請許可後，始得設置。為避免小型鳥類進入或中網傷亡，建議使用網目小於0.25平方公分(0.5公分×0.5公分)黑色鳥網，架設期間應加強巡查，倘發現鳥類掛網應盡速協助救援；採收季節結束後，建議將鳥網拆除，以避免鳥類中網受害。

農業處表示，電牧器電圍網及聲音驅趕器於野豬、獼猴皆適用，有需求之農民可留意縣府公告資訊，並向所在地之鄉鎮市公所提出申請。