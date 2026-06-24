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竹市推新識別遭批頻更換 網友熱議市徽美醜市府澄清

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府日前推出全新城市品牌識別系統「Carry on!」引發熱議。記者王駿杰／翻攝自臉書
新竹市府日前推出全新城市品牌識別系統「Carry on!」引發熱議。記者王駿杰／翻攝自臉書

新竹市府日前推出全新城市品牌識別系統「Carry on!」有網友在臉書發文，新竹市政府近年頻繁更換城市識別標誌，竹市現行的正式「竹」字市徽「醜到難以直視」，這才是城市美學需要改變的根本原因；然而，設計雖見仁見智，歷任市長卻因種種考量，只在正式市徽外不斷疊加、頻繁更換新的活動識別，導致城市標誌每逢政權輪替就「改來改去」，讓市民無所適從。

市府行政處表示，城市品牌識別系統(CIS)並非取代現行市徽，而是因應數位傳播與概念交流需求，透過一致且具辨識度的視覺語言，整合城市特色與發展願景，提升公共溝通及城市行銷效益。

行政處指出，市徽代表城市歷史與法定身分，城市品牌則是對外溝通的城市名片，展現當前城市特色與發展方向，兩者功能不同、並行使用。現行市徽仍維持公文、證件等正式用途，「Carry on!」則主要應用於城市行銷、觀光推廣、國際交流及數位宣傳等面向。

行政處指出，本案總經費120萬元，均依政府採購程序執行。包含品牌策略研究、識別標誌設計、標準字體、色彩規範及應用設計、形象動畫及行銷影片製作，並非僅用於單一標誌設計。

行政處澄清，2023年「竹步前行」識別定位，則專門用於「公共工程圍籬與施工安全防護識別」，該設計為專門應用於全市公共工程圍籬標語、安全防護告示與工地美化。

有網友指說，他記得前國民黨新竹市議員吳青山以前在市政質詢時對前市長林智堅質詢過該議題，結果市府識別標誌通通又改回醜醜的「竹」，設計這東西很主觀見仁見智，但是應該討論的問題是，新竹市徽就是醜嘛，醜到難以直視

所以才需要改變啊，當年罵林智堅亂花錢的人現在都安安靜靜。

新竹

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