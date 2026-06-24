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還市民乾淨的肺 桃科明年納空品維護區 柴油車、機具違規要開罰

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市環保局公告新增桃園科技工業園區及環保科技園區為空氣品質維護區，自2027年1月1日起將實施柴油大客貨車及施工機具排放管制，並首度將「施工機具」納入管理。本報資料照片
桃園市環保局公告新增桃園科技工業園區及環保科技園區為空氣品質維護區，自2027年1月1日起將實施柴油大客貨車及施工機具排放管制，並首度將「施工機具」納入管理。本報資料照片

桃園市環保局近期公告新增桃園科技工業園區及環保科技園區為空氣品質維護區，自2027年1月1日起將實施柴油大客貨車及施工機具排放管制，並首度將「施工機具」納入管理。桃園市長張善政今在市政會議強調，市府後端推動經濟弱勢肺癌篩檢、前端改善空氣品質，雙管齊下才能對市民健康有實質幫助。

桃園自2022年起推動空維區政策，先後將桃園國際機場、龜山三環（林口長庚紀念醫院、中華郵政物流園區及華亞科技園區）劃為全國首座國際機場及首座醫療區空維區，此次再擴大至桃科園區。桃科園區內有桃園生質能中心、中油天然氣第三接收站等重大設施，鄰近西部濱海快速公路，柴油車及施工機具進出頻繁，移動汙染源排放量高。

張善政指出，桃園是重要的產業城市，每天有大量貨車、工程車輛穿梭道路，市府除了提供民眾肺癌篩檢，改善桃園空氣品質也是很重要的工作。

桃科空維區管制明年1月正式上路後，進出管制區的大客車、大貨車若為2006年9月30日前出廠者，須取得近1年內排煙檢測合格紀錄，或持有有效期限內柴油車自主管理標章才可進入；園區內使用的堆高機、起重機等柴油施工機具，也須完成檢測並取得施工機具清潔排放自主管理標章後才可使用。

環保局表示，本次首度將「施工機具」如堆高機、挖土機與起重機等納入空維區管理，預計可有效降低柴油黑煙與細懸浮微粒（PM2.5）排放，檢測率可自34%提升至80%以上，管制車輛出沒比例降至10%以下。

環保局也將結合車牌辨識系統、不定期路邊攔查及園區巡查加強稽查，違反者依「空氣汙染防制法」第76條裁處，柴油大客貨車最高罰2000元、施工機具最高罰5000元。

環保局長顏己喨說，此次納管象徵空維區政策從交通場站、醫療區域，擴展至高運輸、高施工特性的產業區域；市府將持續依循環境部「空氣品質政策白皮書」方向，逐步擴大空維區管理範圍，輔導業者落實自主檢測與汙染減量。

桃園市長張善政今宣布，桃園科技工業園區及環保科技園區明年將納入空氣品質維護區，自2027年1月1日起實施柴油大客貨車及施工機具排放管制，並首度將「施工機具」納入管理。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今宣布，桃園科技工業園區及環保科技園區明年將納入空氣品質維護區，自2027年1月1日起實施柴油大客貨車及施工機具排放管制，並首度將「施工機具」納入管理。記者朱冠諭／攝影

柴油車 空氣品質 張善政

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