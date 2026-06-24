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竹市守護幼兒健康再升級 「兒童預防保健服務7+2」新制7月上路

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市府配合衛生福利部國民健康署政策，今年7月1日起正式實施「兒童預防保健服務7+2」新制。圖／新竹市府提供
竹市府配合衛生福利部國民健康署政策，今年7月1日起正式實施「兒童預防保健服務7+2」新制。圖／新竹市府提供

新竹市府配合衛生福利部國民健康署政策，今年7月1日起正式實施「兒童預防保健服務7+2」新制，將未滿7歲兒童的預防保健服務次數由原本7次增加為9次，提供更完整且連續的健康照護。市長高虹安呼籲家長善用政府提供的免費健檢資源，依照時程定期帶孩子接受檢查，及早掌握健康與發展狀況，讓孩子在成長黃金期獲得更周全的照顧，健康快樂長大。

高虹安說，市府持續落實「0-6歲市府養」政策，積極建構完善的兒童照護體系。這次配合中央推動「兒童預防保健服務7+2」新制，透過增加健檢次數及優化檢查內容，協助家長及早發現孩子成長與發展需求，把握黃金介入時機，打造更完善的兒童健康照護網絡，共同實現「老幼共好、健康安心」的施政願景。

衛生局長陳厚全表示，這次制度升級結合台灣兒科醫學會、中華民國眼科醫學會、中華民國兒童牙科醫學會及台灣聽力語言學會等專業團體意見，全面精進檢查內容，並採「包裹式補助模式」，檢查項目涵蓋生長評估（身高、體重、頭圍）、身體檢查（含聽力、視力及口腔檢查）及發展評估（粗大動作、精細動作及語言表達）等。同時，由專業醫師提供一對一健康諮詢、飲食建議及個別化衛教指導，協助家長掌握孩子健康成長軌跡。

衛生局說明，「兒童預防保健服務7+2」新制特別針對兒童生長發育快速變化階段調整服務內容，提供更具連續性的照護。在嬰兒期部分，原本「4至10個月」補助1次，調整為「4至6個月」及「6至12個月」各補助1次，強化事故傷害預防、副食品添加及生長監測；在幼兒期部分，原本「3至7歲」補助1次，調整為「3至5歲」及「5至7歲」各補助1次，著重肥胖預防、視力保健及口腔健康追蹤，全方位守護兒童健康。

衛生局提醒，3歲以前是兒童腦部發展的重要黃金期，家長切勿抱持「大隻雞慢啼」的觀念。隨著3C產品普及，幼兒面對面互動及語言刺激機會相對減少，更應重視定期健康檢查與發展篩檢。透過「兒童預防保健服務7+2」及自113年起推動的「6次兒童發展篩檢」，從健康檢查到發展評估提供雙重守護，協助及早發現問題、及早介入治療。家長也可善用兒童健康手冊記錄孩子成長歷程，把握0至6歲發展黃金期，陪伴孩子健康快樂成長。

衛生局補充，目前新竹市已有多家合約醫療院所提供兒童預防保健服務，提醒家長就醫時攜帶兒童健康手冊及健保卡，依時程完成檢查，共同守護孩子成長關鍵期。相關服務資訊及合約院所名單，歡迎至新竹市衛生局網站(https://gov.tw/Twe )查詢。

國民 高虹安 新竹

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