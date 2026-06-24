桃竹市政交流 用科技拚城市治理

桃園市長張善政、新竹市長高虹安昨分率市府團隊在桃市府進行市政交流，針對婦幼與智慧治理等市政議題交換意見。張善政說，桃園與新竹同為以科技為導向發展的城市，期盼兩市攜手打造科技帶動市政的新模式，高虹安也期許各局處長對接，深化桃竹苗生活圈合作。

地方人士分析，桃竹竹同屬科技廊帶核心城市，近年皆面臨科技產業快速擴張帶來的人口移入、高房價、交通壅塞及公共服務需求暴增等挑戰。隨年底選戰到來，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩與高虹安接連赴桃園交流，反映張善政逐步成為桃竹竹生活圈關鍵樞紐人物。

桃市府、竹市府交流採閉門會議，會前張善政贈送甫奪下P. LEAGUE+冠軍的璞園領航猿冠軍帽與T恤及拉拉山水蜜桃，高虹安一看到領航猿冠軍商品，笑回「尷尬，可是我們（新竹）沒有贏」，引起現場笑聲。高虹安回贈玻璃擴香瓶、竹風好市禮盒，寓意兩市情意芬芳遠播、好事發生。

張善政說，桃園與新竹都以科技為發展導向，他歡迎高虹安與新竹市府團隊到桃園交流，期許未來互動更密集。高虹安也提到，桃園與新竹距離相近、城市屬性相似，感謝桃市府也安排參訪桃園市立圖書館總館及桃園市智慧交通控制中心等處，希望相關局處學習經驗，創造市政合作的機會。桃園市新聞處長羅楚東說，閉門交流由桃園市智慧城鄉發展委員會及婦幼發展局專題簡報，兩個單位皆是張善政上任後率全台之先成立的創新組織。竹市府對於婦幼局整合原本分散於社會、衛生及教育體系的婦幼業務印象深刻，智發會運作模式也引起剛成立數位發展處的竹市府關注。

張善政在雙方交流會議過程，也多次肯定新竹市推動的敬老卡及教育政策，並主動詢問執行細節。晚間張善政也特地設宴接待高虹安團隊。