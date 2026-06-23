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桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟簽署國際MOU 亞太新樞紐

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政（中）、商業發展署長蘇文玲（左3）見證物流業簽署國際MOU及合影。記者鄭國樑／攝影
張善政（中）、商業發展署長蘇文玲（左3）見證物流業簽署國際MOU及合影。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今日出席2026亞太智慧商業物流展開幕，及桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟與國際物流協會簽署合作備忘錄MOU，並表示物流業是桃園極具發展潛力的重點產業，市府近年積極推動產業智慧升級，促進大型企業帶動中小企業共同導入科技應用，這次特別邀請香港、泰國、新加坡與印尼等重要物流夥伴簽署MOU，期盼透過跨國合作，將桃園智慧物流動能拓展至亞太市場，打造國際智慧物流合作新樞紐。

張善政指出，面對物流市場快速轉型，業界除須滿足網購消費者對即時配送的需求，也須因應半導體、AI伺服器等智慧產業蓬勃發展所帶來的龐大B2B物流量能。

台灣今年第一季GDP成長率達14.55%，高附加價值產業也帶動台灣近年躍升為新加坡重要貿易夥伴；高效率的國際物流有賴各地夥伴緊密協作，期盼與香港、新加坡、泰國及印尼合作為基礎，持續擴大亞太智慧物流聯盟規模，進一步在國際舞台上帶動物流產業共同升級，市府也將持續支持智慧運籌聯盟向前邁進，讓智慧科技驅動桃園與台灣產業發展，為全球供應鏈夥伴創造更高效且具韌性的物流合作模式。

經濟部商業發展署長蘇文玲表示，亞太智慧商業物流展今年展會人氣與規模較去年明顯成長，顯示展覽已在桃園打響知名度。面對智慧科技快速發展，經濟部持續協助物流業導入智慧化工具，提升營運效率；同時重視環境永續，近年透過商業發展署推動智慧物流升級相關計畫，涵蓋需求預測、智慧辨識，以及循環物流包材與物流箱等綠色物流措施，期盼透過政府與民間共同努力，持續提升臺灣物流服務效能。

張善政、蘇文玲共同見證桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟，分別與新加坡物流協會、泰國國際貨運承攬業協會、印尼冷鏈協會及香港台灣工商協會簽署合作備忘錄，象徵桃園物流產業正式拓展跨國合作網絡。張善政會後參觀展區，了解智慧科技在物流產業的最新應用，期盼各方透過定期交流、產業媒合、技術合作及商機共享，提升亞太供應鏈韌性及台灣物流產業的國際競爭力。

經發局說明，亞太智慧商業物流展集結智慧物流、低碳運輸、循環包材、冷鏈物流、倉儲自動化及供應鏈解決方案等多元應用，展現物流產業導入人工智慧、自動化、智慧物聯網及數位管理工具的創新成果，並透過展覽交流、產業媒合及國際合作，協助業者掌握智慧化與低碳化趨勢，帶動物流服務升級與市場拓展。

供應鏈 亞太 桃園

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