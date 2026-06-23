高溫夏季遊客不顧公告闖危險水域 桃市府強化安全措施

桃園市拉拉山流霞谷、優霞雲瀑布三天發生二起戲水意外，復興區公所今日與消防局、觀旅局研議強化水域安全措施，並決議除定期水域巡查，7、8月暑假期間，把曾發生溺水事故的水域列為優先及加強巡查頻次。

復興區長蘇佐璽表示，會議共識還包括強化跨機關合作機制，針對屢勸不聽的民眾闖入禁止戲水的溪流，或在民營場地闖入禁止戲水區，協請或通報該轄區警察機關到場協助勸離。

市府指出，優霞雲瀑布及周邊設置目前設有6面安全標示及警告牌，提醒遊客禁止戲水游泳，遵守相關安全規範，並標示深水區、急流區等危險區域。未來將研議評估建置CCTV監視系統，以即時掌握各水域現場狀況，必要時透過廣播系統宣導，和預警提醒及勸導民眾離開危險區域，以提升事故預防及應變效能。

觀旅局強調，野溪戲水存在高度水安風險，復興區小烏來宇內溪戲水區距離優霞雲瀑布、流霞谷約15分鐘車程，為合法的戲水區，每年開放前會先整平河床，避免衍生暗流，現場還有AED、救生圈、安全攔截網及數支監視器，且配置救生員，並有專人巡視園區，避免有尖銳物藏匿於溪流底部，相較於無人看管的溪流更安全。

市府說明，為維護水域安全，市府至少每半年召開跨局處水域安全會議，水域安全工作涉及市府30個機關，還有中央單位及區公所，各單位有明確水安維護分工及年度執行目標，包括預防性宣導、告示牌及救生設施設置、安全巡查以及救援演練等工項，透過分工合作，共同維護水域安全。據消防局提供的歷年溺水案件統計資料顯示，桃園近3年溺水意外件數已有下降趨勢。