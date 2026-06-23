率團考察新加坡經貿建設 鍾東錦擬推中台灣觀光

苗栗縣長鍾東錦率團赴新加坡經貿考察，對於未來開拓國際市場表示，苗栗優質文旦已有成功行銷新加坡經驗，明年進一步結合中台灣4縣市觀光資源，整合區域優勢，擴大參與國際旅展。

苗栗縣政府透過新聞稿指出，縣長鍾東錦22日至25日率縣府團隊赴新加坡考察，同行成員包括水利、交通工務、工商、環保、衛生、數研、文化觀光等局處團隊，盼汲取國際城市治理及產業發展經驗，作為未來推動縣政建設的參考，同時拓展苗栗與國際市場交流合作契機。

考察團特別拜會駐新加坡代表童振源。縣府表示，童振源對苗栗未來開拓新加坡觀光市場方向提出多項建議，其中包括農特產品如柑橘、文旦柚及高品質水梨等，可透過新加坡市場推廣，提升品牌價值與外銷機會。

此外，也建議縣府赴新加坡舉辦「苗栗月」旅遊推介活動，整合人文、地方特色、美食及農特產展售，全面向新加坡民眾及旅遊業界介紹苗栗特色，建立長期穩定的觀光合作平台。

鍾東錦表示，新加坡與馬來西亞擁有龐大的華人及客家族群，縣府於113年8月首次促成1700箱有機文旦外銷新加坡，計畫於明年進一步結合「中台灣4縣市」觀光資源，整合區域優勢，擴大參與國際旅展。

鍾東錦指出，此次考察不僅拓展國際視野，也讓縣府團隊深入了解全球城市競爭的新趨勢，未來縣府將結合苗栗獨特的山海資源、客家文化、宗教觀光及農業特色，持續推動國際交流合作，打造更具競爭力與國際魅力的苗栗，進一步帶動地方產業發展與觀光經濟成長。