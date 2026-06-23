桃園兒童藝術節遭冒名徵才 文化局報警檢舉貼文

桃園市政府文化局今天表示，近日發現網路有冒用「桃園兒童藝術節」名義招募工作人員的不實訊息，文化局澄清相關招募訊息並非市府單位刊登，已向警方報案並檢舉貼文。

文化局今天發布新聞稿表示，網路近日出現不明人士以「桃園兒童藝術節」名義招募活動現場工作人員，疑似要誤導民眾點擊不明連結，文化局提醒，相關徵才內容並非由文化局發布，網路詐騙手法日益翻新，不肖人士藉熱門活動名義吸引民眾上鉤，文化局已持續追蹤處理，避免更多人受害。

文化局提醒民眾，切勿點擊來源不明連結，也不要在可疑網站或表單填寫個人資料，以免個資外洩或遭詐騙利用，影響自身權益與財產安全。目前已經向警察單位報案，並檢舉相關貼文，後續也將持續追蹤處理進度，維護民眾的資訊安全。

文化局指出，想要查詢2026桃園兒童藝術節活動資訊，應以官方網站及正式粉絲專頁「桃演本鋪」、「藝遊桃園」正式管道公告為準；若對網路訊息有疑問，可向活動單位查證，以免誤信不實內容。