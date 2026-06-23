苗栗竹南龍鳳漁港南、北邊離岸流危險 公所告示了

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港南、北邊離岸流危險，上個月北邊1名國中生溺死，南邊4名國小生險象環生，暑假戲水高峰期，竹南鎮公所最近在漁港豎牌告示暗流危險區域，提醒禁止游泳、戲水及釣魚等活動以策安全。

龍鳳漁港北邊海上，上個月1名國中生溺死，竹南鎮公所最近在龍鳳漁港豎立大型告示牌，標註漁港北邊與龍鳳大排與海岸交匯處暗流危險區域，公所指出，退潮時，大排出海口水流湍急，形成暗流，表面不易察覺；漲潮時，沙地會完全淹沒，水流變強，危險性大幅增加。

公所強調，水流表面看似平靜，實際暗藏危機，容易將人拖帶出海，此外，地形多變，深淺變化大，容易發生危險，提醒禁止游泳、戲水及釣魚，請勿靠近出海口與沙洲，注意暗流遠離深水區域，注意孩童安全，勿單獨靠近。

至於龍鳳漁港南邊「假日之森」，衝浪達人蔡岳達上個月看到4名國小中高年級孩童，在水深及胸的位置泡水，無力往岸邊移動，恐有溺水之虞，讓人捏一把冷汗，他請外國友人利用衝浪板，將4學童安全帶上岸。

蔡岳達分享經驗，「假日之森」因沙灘地形的關係，退潮時，沙灘凹陷處會形成強勁的離岸流，衝浪玩家都已經習慣，經常會利用離岸流幫自己快速的划出浪區，對於沒有浮具的遊客來說，可能成了隱形殺手。