桃園供應鏈與物流拓國際合作 與多國協會簽MOU

桃園市長張善政今天出席亞太智慧商業物流展開幕，並與經濟部商業發展署長蘇文玲共同見證「桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟」與國際物流協會簽署MOU，象徵桃園物流正式拓展跨國合作網絡。

張善政表示，物流業是桃園重點產業，面對物流市場快速轉型，業界除須滿足網購消費者對即時配送的需求，也須因應半導體、AI伺服器等智慧產業發展所帶來的龐大量能。

張善政表示，市府近年積極推動產業智慧升級，促進大型企業帶動中小企業共同導入科技應用，此次特別邀請香港、泰國、新加坡及印尼等重要物流夥伴簽署合作備忘錄（MOU），期盼透過跨國合作，拓展桃園智慧物流動能，打造國際智慧物流合作新樞紐。

蘇文玲表示，亞太智慧商業物流展今年展會人氣與規模較去年明顯成長，顯示展覽已在桃園打響知名度；經濟部持續協助物流業導入智慧化工具，提升營運效率，並透過商業發展署推動智慧物流升級相關計畫、循環物流包材與物流箱等綠色物流措施，與民間共同努力、提升台灣物流服務效能。

桃園市政府經濟發展局表示，本次「亞太智慧商業物流展」集結智慧物流、低碳運輸、循環包材、冷鏈物流、倉儲自動化及供應鏈解決方案等多元應用；「桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟」在現場與新加坡物流協會、泰國國際貨運承攬業協會、印尼冷鏈協會及香港台灣工商協會簽署合作備忘錄。