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桃竹首長交流！張善政贈領航猿冠軍帽 高虹安妙回一句話全場笑翻

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（右）、新竹市長高虹安（左）今率市府團隊在桃園市政府進行市政交流。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政（右）、新竹市長高虹安（左）今率市府團隊在桃園市政府進行市政交流。記者朱冠諭／攝影

桃園市長張善政、新竹市長高虹安今率市府團隊在桃園市政府進行市政交流。張善政指出，桃園與新竹同為以科技為導向發展的城市，期盼兩市攜手打造科技帶動市政的新模式；高虹安則感謝桃園安排參訪行程，盼透過各局處首長對接，深化桃竹苗生活圈合作。

交流會上後雙方也互贈禮物。張善政特別準備奪下P. LEAGUE+冠軍的璞園領航猿冠軍帽與T恤，以及拉拉山水蜜桃禮盒給高虹安。不過高虹安一看到領航猿冠軍商品，笑回「尷尬，可是我們（新竹）沒有贏欸，哈哈」，逗趣反應引發現場一陣笑聲。

高虹安隨後回贈精緻玻璃擴香瓶，象徵兩市情誼能芬芳遠播、歷久彌新；另有集結新竹特色的「竹風好市」禮盒，寓意兩市都有好事發生。

張善政表示，桃園與新竹都以科技為發展導向，桃園有科學園區，新竹科學園區規模更大，且龍潭科學園區擴建案已正式報行政院，希望核定指日可待。他指出，科學園區發展不僅帶動科技就業，也牽動周邊生活環境、教育與供應鏈廠商，等於全面提升城市發展。

張善政提到，科學園區最早從新竹起步，新竹累積豐富經驗，桃園很希望多加了解；在人工智慧時代，科學園區的擴散效應可延伸至其他產業，是全新的機會。他歡迎高虹安與新竹市府團隊到桃園，並形容今天的交流規模更大，是雙方合作的里程碑，未來互動將更加密集。

高虹安則感謝張善政與桃園市府團隊安排此次參訪，行程包含桃園市立圖書館，明天還將前往交控中心、新創園區，並就動物保護議題進行交流，認為桃園市在這些面向都做了相當多努力。

高虹安回憶，上次與張善政碰面是在媒體民調頒獎典禮，當時桃園市府團隊滿意度奪下全國金獎，「真的非常不容易」，張善政當時也分享跨局處協調的重要性，期盼藉這次交流向桃園取經，與張善政建立更多情誼。

高虹安指出，桃園也是科技與工業發達的城市，桃園副市長蘇俊賓先前在論壇分享數據，顯示桃竹苗交通運量龐大，跨縣市通勤人口眾多。她感謝張善政與桃竹苗首長一同向交通部爭取預算，推動TPASS桃竹苗通勤月票，讓通勤族享有優惠後更願意搭乘大眾運輸，也緩解城際交通問題。

高虹安說，桃園與新竹距離相近、城市屬性相似，在人口議題上也有許多共通之處，桃竹苗生活圈可以一起解決。她此次將所有局處首長一同帶來，期盼透過局處間對接溝通，學習更多經驗，創造未來市政合作的機會。

桃園市長張善政（左）、新竹市長高虹安（右）今率市府團隊在桃園市政府進行市政交流。張善政特別致贈璞園領航猿冠軍帽及T恤給高虹安，高笑回「尷尬，可是我們（新竹）沒有贏欸，哈哈。」記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政（左）、新竹市長高虹安（右）今率市府團隊在桃園市政府進行市政交流。張善政特別致贈璞園領航猿冠軍帽及T恤給高虹安，高笑回「尷尬，可是我們（新竹）沒有贏欸，哈哈。」記者朱冠諭／攝影

桃園市長張善政、新竹市長高虹安今率市府團隊在桃園市政府進行市政交流。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政、新竹市長高虹安今率市府團隊在桃園市政府進行市政交流。記者朱冠諭／攝影

桃園市長張善政（右）、新竹市長高虹安（左）今率市府團隊在桃園市政府進行市政交流。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政（右）、新竹市長高虹安（左）今率市府團隊在桃園市政府進行市政交流。記者朱冠諭／攝影

領航猿 張善政 冠軍

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