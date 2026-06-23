Fitbox Gym竹科店歇業 消保官：儘速提出爭議款並提供管道申請退費

Fitbox Gym 竹科店（健核國際企業有限公司、竹科健核股份有限公司）已於今年5月31日正式歇業，因部分會員點數尚未用罄且求助無門，竹市消保官接獲申訴後立即與業者取得聯繫，隨即協調業者提供專屬電子郵件退費聯繫管道 ( fitbox6869@gmail.com )。由於業者的會員系統設備將在一個月後到期，屆時將無法確認後台剩餘點數，消保官強烈呼籲受害消費者務必把握時效，盡速提出爭議款申請或辦理退費。

市長高虹安表示，針對此次健身房無預警歇業事件，市府已在第一時間命消保官主動介入協調，為消費者爭取權益保障管道。提醒民眾未來簽訂健身或各類預繳型契約前，應慎選繳費方式，建議以「月繳」為主，或優先選擇信用卡支付；一旦遇到業者停業，消費者才有機會透過金融機制挽回損失，降低消費風險。

消保官表示，針對尚未於歇業前完成退費申請的消費者，請依業者提供退費方式，盡速將姓名、聯絡電話，並檢附APP顯示之剩餘點數截圖寄送至指定電子郵件信箱，由業者確認應退餘額後進行後續退款作業。

消保官說明，遇業者無預警倒閉，可依預繳方式不同，循各個管道主張權益。如當初是透過信用卡支付會員點數，應把握時效向發卡銀行申請爭議款。以VISA與Mastercard為例，申請時限通常為刷卡日起540日曆天內，且須在業者停止提供服務起120日曆天內提出。

由於銀行內部審核需預留約15個工作天的作業時間，消費者應儘速檢附佐證資料（如刷卡簽單、業者結束營業訊息等）向發卡銀行洽詢，以免因逾期導致權益減損。消費者若因申請信用卡爭議款有相關疑義，可向銀行公會設置之信用卡單一申訴窗口( 02-85962333 )洽詢。

消保官提到，若消費者是透過融資公司辦理分期付款者，得向融資公司主張「同時履行抗辯權」，申請停止支付業者尚未提供服務部分的分期付款餘額，以避免持續承擔不合理之付款義務。目前金融監督管理委員會已納管26家融資租賃業者，可至金融消費評議中心查詢（網址：https://www.foi.org.tw/Article.aspx?Lang=1&Arti=11039 ）辦理分期付款的融資公司是否已受納管。如有疑義亦可撥打金融消費評議中心金融服務專線1998。

消保官補充，至於以現金方式購買者，僅能向業者主張退款，若業者仍遲未退費，消費者須透過民事訴訟方式，如聲請支付命令、提起民事（小額）訴訟，才能有效爭取自身權益。支付命令相關程序可參考司法院全球資訊網（支付命令說明https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1450-1785-e18e0-1.html；支付命令格式：https://www.judicial.gov.tw/tw/lp-1365-1-xCat2-16.html ）。若要提起民事（小額）訴訟求償，可至司法院全球資訊網下載書狀格式（便民服務/書狀範例/民事起訴狀/或民事小額訴訟表格化訴狀）。

消保官提醒，消費者在簽約前，除了留意場地設備、教練課程是否合適外，也應慎選繳款方式，先行確認該健身中心針對預繳費用是否有提供履約保障。如有相關訴訟上法律問題，可善用市府免費法律諮詢資源，消費者可事先預約，由律師現場提供法律建議。相關資訊可至市府民政處網頁瞭解( https://dep-civil.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=40&parentpath=0,3,35 )。若仍有消費爭議問題，可於上班時間撥打全國消費者服務專線1950諮詢。