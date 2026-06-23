夏日限定苗栗市獨角仙出來了 市民廣場噴水縣府夏夜星空電影院上演

天氣逐漸轉熱，苗栗市獨角仙復育基地獨角仙開現蹤，「市民廣場」噴水池本月26日起開放，縣府規畫6場夏夜星空電影院，夏日限定多元又豐富。

苗銅（苗栗銅鑼）自行車道5.4公里處光蠟樹，每年夏天都吸引大批獨角仙棲息覓食繁殖，公所2021年打造復育基地，設置「獨角仙的一生」、「獨角仙的生活史」解說牌，獨角仙近日開始出現，數量還不多，市公所宣導「愛就不要抓牠」

市公所指出，獨角仙是一般野生動物，無法畫定區域公告保護，因此沒有罰則，復育基地獨角仙是公共財，公所僅能道德勸說，留牠在自然環境，觀察不騷擾牠，才是正面生態教育，如果要飼養，專賣店有人工繁殖獨角仙供選擇。

此外，市民廣場噴水池今年夏天將迎來最後一舞，縣府計畫在縣警局現地興建縣立圖書館總圖，連同毗鄰的市民廣場下方開挖，噴水池將廢除，公所另覓在貓裏喵親子公園，新建親水遊憩區工程，目前設計中，希望趕於明年夏天啟用。

今年市民廣場噴水池，將於6月26日至8月31日下午4點至晚上8點開放，6月26日起3天舉辦「熱天暗晡親子共下搞水尞」親子親水系列活動，安排舞台表演、親水互動體驗、特色市集，及兒童創意走秀競賽，現場發放小水槍，限兒童領取，每人1支，發完為止。

另，暑假期間備受歡迎的縣府夏夜星空電影院系列活動，今年加碼到6場，首場6月27日在縣府廣場舉行，放映動畫電影「功夫熊貓4」，其餘場次分別於7月11日在竹南運動公園籃球場旁，播放動畫電影「壞蛋聯盟2」；7月25日在後龍鎮公所前廣場，放映「飛鴨向前衝」；8月15日在銅鑼車站前放映「荒野機器人」；8月22日在卓蘭峩崙廟放映「歡樂好聲音2」；8月29日在通霄海水浴場旁大草地放映「汪汪隊立大功：超級大電影」。

縣府工商發展指出，夏夜星空電影院規畫美食餐車，節電主題闖關活動，完成闖關任務可獲闖關禮及抽獎券，闖關禮送完為止，抽獎的獎項有iPhone 17、節能家電、玩具組，及「苗栗幣」、「縣長神秘好禮」等，相關資訊搜尋臉書粉絲專頁「全栗節電中」了解。