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有變數？中壢大巨蛋BOT案截標延至8月底 體育局解釋原因

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市中壢體育園區第一次公告招商原訂今日截止收件，因有2至3家潛在投標廠商反映準備時間不足，市府已公告將截止收件時間延長至8月底。圖為模擬圖。圖／桃園市體育局提供
桃園市中壢體育園區第一次公告招商原訂今日截止收件，因有2至3家潛在投標廠商反映準備時間不足，市府已公告將截止收件時間延長至8月底。圖為模擬圖。圖／桃園市體育局提供

桃園市中壢體育園區BOT案規畫興建「中壢大巨蛋」與購物中心，備受外界矚目，但第一次公告招商原訂今日截止收件，因有2至3家潛在投標廠商反映準備時間不足、相關內部程序與金管會報備恐來不及，市府體育局經市長同意後，已公告將截止收件時間延後約2個月，預計8月底才會結束招標公告，招標規格與條件則均維持不變。

桃園市政府以BOT模式推動中壢體育園區開發，規畫興建至少2.1萬席的多功能體育館「中壢大巨蛋」，可舉辦棒球國際賽事、大型娛樂展演等，目標打造國際級運動娛樂新地標，預計引進民間近400億元投資金額，促參案內容並包含購物中心、公共停車場等附屬設施。

市府依促參法在去年陸續完成公聽會、可行性評估等前置作業，今年3月23日首度公告招商「桃園市中壢體育園區BOT案」，4月7日舉辦招商說明會，並訂於6月23日截止收件，不過現在傳出變數。

體育局長許彥輝指出，依採購法及促參相關程序，3月中旬上網公告後，會給予投標廠商約1個月時間提出疑義、要求行政協助，其中有2至3家廠商在投標文件中反映，原本3個月準備期過於緊迫，因部分潛在投標者如保險公司，若要投標還須先報董事會、再送金管會核備，整體程序恐無法在期限內完成，希望市府能延長招標準備時間。

體育局內部簽奉市長同意後已重新公告，原本6月中旬截止的中壢大巨蛋BOT案，將延後至8月底才會截止收件，延後約2個月，讓各家廠商有較完整的時間向董事會報告、並送金管會核備。

對於是否有信心吸引廠商投標？許彥輝說，體育局盡全力推動，市府原本提出的招商規格與條件均維持不變，僅是給予廠商更多準備時間，期盼引進實力堅強的民間投資者，共同打造中壢大巨蛋成為南桃園運動、娛樂、觀光產業升級的核心引擎。

中壢 大巨蛋 體育

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