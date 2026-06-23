室內裝修沒先申報 竹市、台中要罰

台中市、新竹市房地產交易相對熱絡，但許多新屋主或翻修老屋的民眾，往往抱持著「裝潢自家不必申報」的迷思，卻衍生環境汙染。新竹市與台中市政府紛紛祭出鐵腕，緊盯室內裝修開工前的「空汙費申報」與「裝修許可證」，未依法申報恐面臨裁罰。

台中市環保局指出，只要涉及營建工程行為，不論空汙費金額高低、甚至免徵，皆須於開工前完成申報，未申報即施工將面臨裁罰。

都發局也說明，對於未經許可擅自裝修之列管案件，皆秉持「依法查處、輔導改善」原則辦理；針對違規事實明確或經限期改善逾期未辦理者，都發局依法開立行政裁處書，以保障市民居住安全。二○二五年查處十三件；今年到五月為止查處一件。

新竹市環保局近期也接獲數起室內裝修與拆除作業的環境汙染陳情案，多數屬於先行動工卻未設置汙染防制設施或防制成效不彰等樣態。環保局指出，雖然這些案件經環保局巡查輔導後均已改善並符合規定，但若能於施工前依法申報並做好防制措施，相關裁罰其實可以避免。

環保局已將「公寓大廈及透天住宅室內裝修工程」列為管制重點，只要室內裝修工程涉及樓地板拆除、裝潢、隔間及庭園造景等，且施作過程會產生粉塵，皆屬於營建工程空氣汙染防制費的徵收範圍。屋主或承包商應於「開工前」向環保局申報並繳納空汙費，如未申報先行動工，將依法裁罰。