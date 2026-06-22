北橫宇內溪戲水單日逾1500人 迎盛夏5貼心服務安全升級

桃園市觀光發展基金會營運的宇內溪溫泉戲水區，端午連假單日超過1500遊客戲水消暑，也成為北橫親子旅遊熱點。戲水區今年新推「5貼心服務」，從戲水安全、兒童友善到現場便利設施全面升級。

觀旅局表示，宇內溪溫泉戲水區是桃園市唯一合法戲水區，每年夏季吸引遊客消暑賞景，基金會以「安全、親子、便利」為核心，推出5項貼心服務，包括現場有常不輕協會捐贈的救生衣，免費借用，另外還有防滑鞋也是免費借，戲水區也編制專業救生人員執勤，並結合AI水域安全監控系統輔助管理，即時掌握場域狀況。

內溪溫泉戲水區今年還新規畫低水位的兒童友善戲水區域，打造適合全家同遊的親水環境，讓孩童能在家長陪伴下安心戲水。再者，現場有更衣及淋浴設備，提供吹風機，讓民眾玩水後也能舒適整理，享受更便利的夏日戲水體驗。

桃園市觀光發展基金會表示，宇內溪溫泉戲水區是探索北橫旅遊廊帶夏季重要的親水景點，戲水區採季節性開放，今年為6月6日至9月28日。其中6月、9月只有例假日、休假日及國定假日開放，時間為上午9時至下午4時；7月、8月除周二公休，其他平日假日都開放，時間和6、9月一樣。溫泉區全年開放（周二公休），分為上午場9至12時、下午場一時至４時。

戲水之後可以舒服換洗和吹乾頭髮。圖／觀光旅遊局提供

戲水區現場提供救生衣，免租金。圖／觀光旅遊局提供