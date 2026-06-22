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竹北空中網球場今啟用...高吊球撞頂網打不了 縣府研議調整

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
針對球友反映防護網影響擊球空間及視覺感受，縣府表示，將邀集網球團體、營運單位、設計監造單位及結構專業人員辦理現場會勘，重新檢視防護網高度、範圍、材質及固定方式。圖／蔡蕥鍹提供
針對球友反映防護網影響擊球空間及視覺感受，縣府表示，將邀集網球團體、營運單位、設計監造單位及結構專業人員辦理現場會勘，重新檢視防護網高度、範圍、材質及固定方式。圖／蔡蕥鍹提供

新竹縣首座設於竹北國民運動中心頂樓的「空中網球場」今啟用，卻遭球友質疑上方防護網過低，高吊球容易碰觸頂網，影響正常比賽。縣議員蔡蕥鍹批評規畫未充分納入使用需求，要求檢討改善；縣府回應，將邀集網球團體及專業單位會勘，研議調整方案。

蔡蕥鍹表示，「空中網球場」總經費1700萬元，其中中央補助1020萬元、縣府自籌680萬元，共設置2面網球場、1面多功能球場及相關設施。許多球友反映，球場周邊及上方防護網造成壓迫感，高吊球經常碰觸頂網，恐怕只能作為初階教學及練習用途，難以滿足一般球友進行完整賽事需求。

蔡蕥鍹指出，網球運動中的高吊球、發球及防守回球本就可能形成較高拋物線，頂部淨高攸關使用品質。雖然地方公共球場不必比照職業賽事規格，但至少應在規畫階段充分評估實際運動需求，而非完工後才告知民眾場地無法正常進行高吊球打法。她也質疑，教育局在規畫過程中未邀請民代及網球社團代表參與討論，導致完工後引發爭議。

蔡蕥鍹強調，球友並不反對設置防護網，畢竟球場位於建築物頂樓，確有避免球體飛出、影響周邊道路及行人安全的必要，但公共工程應兼顧安全與使用功能，不應為了防止球體外飛而犧牲球場基本運動需求。

新竹縣政府表示，為增加竹北地區運動場地供給並活化既有公共建築空間，才利用國民運動中心頂樓增設網球及多功能球場。不過球場位於建築物屋頂，規畫時除考量運動需求，也必須兼顧既有建築結構、屋頂載重、防墜安全、強風環境及周邊道路人車安全等條件。

縣府指出，立面及上方防護網主要目的是避免球體飛出場外，降低對行人、車輛及使用者造成風險，而防護設施高度、材質及固定方式均涉及結構承載與耐風條件，並非單純提高高度即可解決。

針對球友反映防護網影響擊球空間及視覺感受，縣府表示，將邀集網球團體、營運單位、設計監造單位及結構專業人員辦理現場會勘，重新檢視防護網高度、範圍、材質及固定方式，評估局部調整、優化網體形式或其他替代方案的可行性，同時也將於預約平台及現場資訊加強說明場地特性與使用條件，降低民眾認知落差。

新竹縣首座設於竹北國民運動中心頂樓的「空中網球場」今啟用，卻遭球友質疑上方防護網過低，高吊球容易碰觸頂網，影響正常比賽。縣議員蔡蕥鍹批評規畫未充分納入使用需求，要求檢討改善。圖／蔡蕥鍹提供
新竹縣首座設於竹北國民運動中心頂樓的「空中網球場」今啟用，卻遭球友質疑上方防護網過低，高吊球容易碰觸頂網，影響正常比賽。縣議員蔡蕥鍹批評規畫未充分納入使用需求，要求檢討改善。圖／蔡蕥鍹提供

蔡蕥鍹指出，網球運動中的高吊球、發球及防守回球本就可能形成較高拋物線，頂部淨高攸關使用品質。圖／蔡蕥鍹提供
蔡蕥鍹指出，網球運動中的高吊球、發球及防守回球本就可能形成較高拋物線，頂部淨高攸關使用品質。圖／蔡蕥鍹提供

針對球友反映防護網影響擊球空間及視覺感受，縣府表示，將邀集網球團體、營運單位、設計監造單位及結構專業人員辦理現場會勘，重新檢視防護網高度、範圍、材質及固定方式。圖／蔡蕥鍹提供
針對球友反映防護網影響擊球空間及視覺感受，縣府表示，將邀集網球團體、營運單位、設計監造單位及結構專業人員辦理現場會勘，重新檢視防護網高度、範圍、材質及固定方式。圖／蔡蕥鍹提供

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