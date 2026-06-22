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拉拉山水蜜桃熱銷 桃市府駁斥價跌謠言：價穩、訂單持續增

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府廣場連日展售拉拉山水蜜桃。圖／農業局提供
桃園市政府廣場連日展售拉拉山水蜜桃。圖／農業局提供

拉拉山水蜜桃進入年度盛產期，桃園市政府農業局表示，水蜜桃銷售穩定訂單持續成長，市場買氣熱絡，網路卻有滯銷價跌不實傳聞，已向數位發展部「網路詐騙通報查詢網」完成通報並獲受理，後續會追蹤處理，呼籲民眾勿相信來源不明資訊。

農業局指出，桃園市復興區是北台灣重要水蜜桃產區，每年6月至8月為主要產季，目前正值盛產上市期，今年種植面積約167公頃，年產量1200多公噸，產量與往年相當，整體產銷情況穩定，市場買氣熱絡，正是品嚐當季鮮甜水蜜桃的最佳時機。

農業局說明，拉拉山地區擁有高海拔、日夜溫差大的天然環境，孕育出果肉細緻、香氣濃郁、甜度高的優質水蜜桃，長年深受市場青睞。為維護拉拉山水蜜桃品牌形象及保障消費者權益，市府持續輔導復興區農會推動產地品牌行銷、品質管理及溯源制度，專屬禮盒均印有「紋面婦女標章」及專屬流水編號，消費者可透過標章及編號追溯產品來源，辨識正宗拉拉山水蜜桃。

農業局表示，目前復興區農會訂單穩定成長，買氣持續熱絡，部分銷售通路甚至出現供不應求情形，除產地商圈及桃園市政府前廣場辦理展售活動外，也持續拓展銷售通路，協助農民穩定收益。

農業局提醒，近日部分社群平台流傳「拉拉山水蜜桃盛產滯銷」、「價格崩跌」等訊息，經向復興區農會及產銷班查證後，確認相關內容與實際產銷情況不符，目前桃園拉拉山水蜜桃銷售穩定，市場買氣熱絡，未經查證訊息疑似藉農產品議題吸引流量或不當銷售，不僅損害農民權益及產地品牌形象，也可能誤導消費者，農業局已向數位發展部「網路詐騙通報查詢網」完成通報並獲受理，後續將持續追蹤處理，呼籲民眾提高警覺，勿輕信來源不明資訊。

農業局提醒，消費者選購水蜜桃應透過農會、在地果農及合法銷售通路購買，以保障自身權益。復興區農會公定價格為5粒裝1250元、6粒裝1000元、8粒裝800元、10粒裝650元、12粒裝500元，歡迎民眾以實際行動支持在地農業發展。更多資訊可至「桃園好農網站及「媽媽桃Mama Peach」臉書粉絲專頁查詢。

拉拉山水蜜桃今年產量與去年相當，農業局強調目前熱銷中，並駁斥網路滯銷謠言。圖／農業局提供
拉拉山水蜜桃今年產量與去年相當，農業局強調目前熱銷中，並駁斥網路滯銷謠言。圖／農業局提供

水蜜桃 拉拉山 數位發展部

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