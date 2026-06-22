桃園拉拉山水蜜桃盛產 農業局闢謠駁斥滯銷與價崩

桃園市政府農業局今天表示，拉拉山水蜜桃進入盛產期，今年種植面積約167公頃、年產量逾1200公噸，產量與往年相當，銷售穩定成長，駁斥近日網傳滯銷及價格崩跌說法。

農業局下午發布新聞稿表示，復興區為北台灣重要水蜜桃產區，憑藉高海拔及日夜溫差大的環境，孕育果肉細緻、香氣濃郁且甜度高的優質水蜜桃，目前正值6月至8月產季，今年產量與往年相當，整體產銷情況穩定、買氣熱絡，部分銷售通路甚至出現供不應求情形，正是品嚐當季鮮甜水蜜桃的最佳時機。

農業局說，為維護拉拉山水蜜桃品牌形象及保障消費者權益，市府持續輔導復興區農會推動品牌行銷、品質管理及溯源制度，專屬禮盒印有「紋面婦女標章」及專屬流水編號，消費者可透過標章及編號追溯來源，辨識正宗拉拉山水蜜桃。

針對近日部分社群平台流傳拉拉山水蜜桃盛產滯銷、價格崩跌等訊息，農業局經查證後確認與實際產銷情況不符，已向數位發展部「網路詐騙通報查詢網」通報，呼籲民眾透過農會、在地果農及合法通路選購保障自身權益，也以實際行動支持在地農業發展。