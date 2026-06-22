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張善政談護國群山 勉勵青年以AI打造台灣智慧力

中央社／ 桃園22日電

桃園市長張善政今天出席余紀忠基金會未來提案工作坊表示，台灣半導體產業歷經數十年技術、人才及供應鏈累積，成就全球關鍵地位，勉勵青年善用AI工具跨域學習，推動產業升級。

張善政今天出席余紀忠基金會「夏日Lighthouse 未來提案工作坊」，以「接棒，我們曾一起打造的護國群山」為題演講指出，產業成功並非單一企業成就，是上下游供應鏈共同提升技術、品質、製程及管理能力的成果，讓台灣在國際競爭中建立難以取代的產業優勢。從加工製造發展至半導體、伺服器等高科技產業，憑藉的是人才、技術與完整供應鏈的累積，建立難以取代的國際競爭力。

張善政認為，面對AI時代與全球供應鏈重組，未來競爭力將從「MIT製造」邁向「Taiwan Intelligence」，將專業知識、製造經驗與應用智慧轉化為可輸出的技術、服務與解決方案。

張善政說，全球供應鏈已朝國際分工發展，部分製造環節雖移往海外，但台灣在關鍵技術及高附加價值製程仍具優勢。未來競爭關鍵不只硬體製造，更在於將專業經驗轉換為智慧化能力，例如結合無人機進行災害判讀、工程測繪，或將醫師診斷經驗導入醫療影像分析，創造新產業價值，勉勵青年善用AI、跨域學習，為台灣下一階段產業發展注入新動能。

與會的前工研院長史欽泰表示，青年除掌握科技工具外，更應培養創造力與問題意識，善用AI解決實際問題。

前工研院總營運長余孝先指出，AI未來最大發展機會在應用端，青年應結合自身專業，將AI導入醫療、照護、法律、偏鄉服務及永續發展等領域，在既有產業基礎上開創新價值。

張善政 桃園 青年

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