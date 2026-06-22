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新竹動物園遭疑冷清 市府稱7月起陸續對外營運
有民眾在社群平台發文指新竹市立動物園越來越冷清。民進黨新竹市長參選人莊競程今天說，市府應提前招商，避免場館營運空窗，並舉辦親子、藝文等活動，努力恢復往日榮景。
有民眾日前在社群平台Threads發文指出，近期帶家人到新竹市立動物園，發現動物比以前少好多，連紀念品店也關門了，有種越來越冷清的感覺。
對此，莊競程今天發布新聞稿表示，新竹動物園是許多市民共同的成長記憶，也是新竹重要的城市地標之一，面對民眾的疑慮與期待，市府應積極回應並提出改善方案，而非任由問題持續惡化。
莊競程指出，場館招商應提早啟動續約或招商程序，並透過錯開招標時間的方式進行規劃，減少空窗期。他若有機會擔任市長，會持續在新竹公園舉辦親子、展覽及藝文等活動，唯有持續更新內容，才能讓民眾一來再來。
新竹市府透過文字向中央社表示，新竹市立動物園禮品部、親子餐廳及餐車等服務設施，原經營廠商於114年12月23日合約屆期，但廠商去年8月才通知合約期滿後不再續約，市府緊急啟動招商作業，並於今年2月完成簽約。
市府指出，目前場域由得標廠商進行場所裝修整備，預計今年7月起將陸續對外營運；親子餐廳及餐車則預計於8月提供服務。園區故事屋由動物園不定期安排環境教育課程，提供民眾線上報名參與，不受委外經營合約影響。
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