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強風吹落恐傷人！竹縣颱風前清查竹架廣告 最重罰20萬

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣政府因應颱風季來臨，近期將展開竹架廣告物巡查拆除作業，防範強風吹落、傾倒危及人車安全。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府因應颱風季來臨，近期將展開竹架廣告物巡查拆除作業，防範強風吹落、傾倒危及人車安全。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府因應颱風季來臨，近期將展開竹架廣告物巡查拆除作業，防範強風吹落、傾倒危及人車安全。縣府提醒，竹架廣告屬違規設置，業者應主動拆除；未依規定申請設置招牌廣告或樹立廣告者，可處4萬元以上、20萬元以下罰鍰，並得連續處罰。

新竹縣府產業發展處指出，依建築技術規則建築設計施工編第68條規定，高度3公尺以上或設置於屋頂上的廣告牌（塔）、裝飾物（塔）及類似工作物，其主要構造應使用不燃材料。由於竹架屬易燃材料，因此設置竹架廣告物已涉及違章建築。

產發處表示，過去颱風期間常發生竹架廣告物倒塌路旁、廣告布幕脫落等情形，不僅影響用路人安全，也有礙市容景觀。為避免意外發生，縣府將於颱風來襲前加強道路巡查，凡發現竹架廣告物設置於路旁、電桿或護欄者，將立即拆除。

產業發展處說明，民眾如需設置招牌廣告或樹立廣告，應委託新竹縣建築師公會辦理申請，並由縣府產發處使用管理科核准備查。依建築法第95條之3規定，未經許可擅自設置招牌廣告或樹立廣告者，可處建築物所有權人、土地所有權人或使用人4萬元以上、20萬元以下罰鍰。

產發處表示，違規者除須限期改善或補辦手續外，逾期未改善者得連續處罰；必要時，縣府也可命其限期自行拆除招牌廣告或樹立廣告。呼籲民眾依相關法規辦理，切勿以身試法。

新竹縣政府因應颱風季來臨，近期將展開竹架廣告物巡查拆除作業，防範強風吹落、傾倒危及人車安全。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府因應颱風季來臨，近期將展開竹架廣告物巡查拆除作業，防範強風吹落、傾倒危及人車安全。圖／新竹縣政府提供

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