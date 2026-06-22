解決學子需求 高虹安宣布115學年度續辦關埔、南區安心通學專車

為有效解決竹市學子就學通勤需求，提升學生上下學安全性與便利性，新竹市長高虹安今天宣布，將於115學年度續辦關埔與南區安心通學專車，範圍涵蓋新科國中、建華國中及育賢國中，上課日每日固定接送學生上下學，共規畫8條路線，包括新科龍山線、新科日光線、新科新莊線、新科新莊／日光線、新科科園線、新科末班車、建華關埔線及育賢線，持續提供穩定且便利的通學交通服務。

高虹安表示，因應近年公車班次調整情形，並兼顧學生就學便利與減輕家長接送負擔，自上任後即積極推動安心通學專車，由各校於開學前精準調查實際搭乘需求，再據以規畫路線與班次。

教育處長林立生表示，通學專車讓學生可以在7點半前到校，1趟只收學生公車價錢，舒緩關埔及南區地區家長接送需求，也希望更多家長們可以看見新科、建華、育賢國中3校的辦學特色與用心，未來亦將持續蒐集搭乘情形與民意，規劃班次安排與站點設計，力求在有限資源下，打造更貼近市民實際需求的通勤服務。

教育處指出，市府在學生通學安全方面，除自2023年開始推動安心通學專車，有效提升跨區就讀學生上下學的安全性與便利性。2024年擴大接駁量能，因應跨縣市公車班次減少對學子的影響，並增班「藍1區」及調整「11甲」延駛至南華國中，同步優化整體公車路網。此外，亦大幅擴充校園周邊YouBike站點，並完善通學步道建設，持續致力打造安全、便利且友善的通學交通環境，讓市民與學子享有更優質的通行體驗。