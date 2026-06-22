告別奔波、重複填表...新版桃園e指通7月上線 抽2萬元旅遊券

民眾申辦行政服務，過去常為重複填表、奔波各機關、在局處網站間來回摸索所苦。桃市府今宣布升級市政服務入口，新版「桃園網路e指通」將在7月1日正式上線，並於今日起開放試體驗，服務項目由原本777項擴增至逾1300項，並深度串接桃園市民卡APP自動帶入個資，盼提升線上申辦的便利性。

桃園市智慧城鄉發展委員會主委廖修武表示，市府自2024年啟動系統重建工程，目的就是把過去以「行政流程」為主的設計，轉化為更貼近市民需求的「用戶體驗」，讓市民不必再為了一張表單跑遍各機關。

新版e指通深度串接桃園市民卡APP，市民登入尊榮或實名會員後，系統將自動帶入姓名、地址等基本資料。服務範圍涵蓋敬老禮金、凍卵補助、鮮乳卡、早療補助與心理諮商預約等項目，並導入「人生階段」導覽設計，依結婚、育兒、樂齡等不同情境提供對應服務，免去市民在各局處網站來回摸索。

系統也主動串接戶政及地政資料庫，在取得市民同意後自動查調申辦所需個資，市民不必再親跑戶政事務所；案件進度也比照網購物流追蹤機制，從審核到結案的關鍵節點皆透過手機推播通知，可即時掌握辦理狀態。

廖修武說，22日起開放試營運，市民意見可透過電子信箱或撥打1999市民熱線反映。為鼓勵市民體驗數位申辦，智發會同步推出市民卡會員專屬抽獎活動，凡實名或尊榮會員於試營運起至8月31日前，使用新版e指通、場地租借或課程報名系統完成申辦並經審核通過，即可參加抽獎，每人限抽一次。

獎項包括特獎旅遊抵用券2萬元1名、頭獎1萬元2名、二獎6000元4名、三獎3C家電提貨券4000元5名、四獎美食餐券1000元20名、普獎電子禮券500元30名及幸運獎電子禮券200元100名。