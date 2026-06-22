預防登革熱、鼠患 桃市出動志工清除近6萬公斤垃圾

連續兩周大雨，桃園市各地積水處易成病媒蚊孳生溫床，市府環保局全面啟動環境整頓與防疫作業，自6月13日起動員467支環保志工隊、約2萬6000多名志工深入鄰里巷弄地毯式巡檢，累計清除5萬8874公斤垃圾及1868個積水容器，並呼籲市民把握雨後黃金期，自主清潔居家周遭環境，守護社區健康。

環保局長顏己喨表示，為有效阻斷病媒蚊孳生鏈，環保局結合各區清潔中隊與環保志工力量，針對熱點加強清消與巡查，深入社區進行大掃除，盼透過全面性的環境整頓，降低登革熱疫情發生風險。

針對近期民眾關注的鼠患議題，環保局指出，隨著夏季高溫與降雨增加，鼠患風險也隨之升高，防護關鍵在於從源頭阻斷其棲息條件，呼籲民眾落實「不讓鼠吃、不讓鼠來、不讓鼠住」的防鼠三不原則，妥善清理廚餘、移除食物來源，並確實修補環境孔洞與封堵鼠洞，降低鼠類孳生與聚集風險。

環管處長張書豪表示，在公共環境清消方面，環境管理處自今年4月起，已完成全市466里的環境消毒作業，執行率約9成，預計6月底前完成全市519里清消作業；此外，為保護學童健康，環管處7月將針對全市353所國高中小學及幼兒園進行一次全面清消。

張書豪指出，降雨後一周內巡檢環境是守住社區健康的重要關鍵，防堵疫病需要全民合作，盼市民共同維護環境整潔，落實「巡、倒、清、刷」防疫口訣，有效阻斷病媒蚊繁殖鏈。