整理包／苗栗鄉民注意！銅鑼鄉普發8500元限時8天領取 資格、方式一次看

苗栗縣銅鑼鄉公所將發放每人新台幣8500元「振興經濟金」，符合資格的65歲以上長者，原則上會於6月25日直接匯入敬老禮金帳戶；其餘鄉民則自6月26日起，依各村安排的時間、地點領取現金。

若未能在各村指定時段領取，可於6月29日至7月3日到銅鑼鄉公所補領，但逾期將視同放棄。以下整理發放原由、資格、領取方式、攜帶證件及常見問題。

文章目錄 為何發放8500元？經費從哪裡來？

振興經濟金發放時間、地點

誰可以領取8500元？

8500元怎麼領？

領取8500元要帶什麼證件？

銅鑼鄉8500元常見問題QA

銅鑼鄉民代表會今年1月21日提案，原規畫每名符合資格鄉民發放5000元。銅鑼鄉公所考量年度契稅收入及歲計賸餘後，於3月5日決定再加碼3500元，將金額提高至每人8500元，以銅鑼設籍人口數1.6萬人估算，總經費約1.36億元。

公所表示，計畫目的在因應關稅等外部經濟變化可能對地方經濟及民生帶來的衝擊，透過發放現金強化鄉民消費韌性、支持在地消費並活絡地方經濟。

發放金額：每人新台幣8500元。

65歲以上匯款日：2026年6月25日。

各村現金發放：6月26日至6月28日。

公所補領期間：6月29日至7月3日。

每天領取時間：上午9時至中午12時、下午1時至4時。

補領地點：銅鑼鄉公所3樓會議室。

最後期限：7月3日下午4時，逾期視同放棄。

一般符合資格者：由公所依戶籍資料造冊，原則上不必事先登記申請。

符合下列其中一項資格者，可以領取：

一、一般設籍鄉民

在2025年12月31日以前、包含12月31日當天，已設籍苗栗縣銅鑼鄉，且至造冊日2026年4月30日仍持續設籍銅鑼鄉者。

必須同時符合兩個時間點：

2025年12月31日前已設籍。 2026年4月30日造冊時仍在籍。

二、尚未辦理戶籍登記的新生兒

在2025年12月31日以前、包含當日出生，但當時尚未辦理出生登記或初設戶籍的新生兒，只要在領取期限前辦妥符合規定的戶籍登記，也可依規定領取。

哪些人不能領？

下列情況原則上不具資格： 1. 2026年4月30日前已死亡，且已辦妥戶籍除戶者。 2. 2025年12月31日後才遷入銅鑼鄉者。 3. 2026年4月30日前已遷出銅鑼鄉者。 4. 僅持有居留證、未取得中華民國國民身分證及未完成設籍者。 5. 不符合公告設籍日期或未列入發放名冊者。

若認為自己符合資格卻遭漏列，可持載有個人詳細記事的戶籍謄本向銅鑼鄉公所提出查詢及補發申請。

本次共有3種領取方式。

方式一：65歲以上長者直接匯款

1961年1月1日以前出生、符合振興經濟金資格的長者，原則上採匯款方式辦理。

公所預定於2026年6月25日，將8500元匯入長者原先提供的苗栗縣敬老禮金銀行或郵局帳戶。

未提供敬老禮金帳戶，或無法完成匯款者，仍須依發放通知單，前往指定地點領取現金；也可在補領期限內到銅鑼鄉公所3樓會議室領取。

方式二：依各村指定時段領現金

2026年6月26日至28日，由公所在各村設置指定發放地點。符合資格者應依通知單所列的村別、日期及地點前往領取。

所有村別的領取時間均為：上午9時至中午12時-下午1時至下午4時

苗栗縣銅鑼鄉「發放振興經濟金」時間與地點。 圖片來源／苗栗縣銅鑼鄉公所官網

方式三：到銅鑼鄉公所補領

未能在6月26日至28日各村指定時段領取者，可於下列期間補領：

補領日期：6月29日至7月3日

時間：上午9時至中午12時、下午1時至4時

地點：銅鑼鄉公所3樓會議室

地址：苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村永樂路15號

7月3日下午4時為最後期限，逾期未領者視同放棄，不再發給。

公所提醒，所有證件均須攜帶「正本」。

本人親自領取，需攜帶：本人國民身分證正本及本人印章。

建議一併攜帶發放通知單，以利現場查核。

未滿18歲者，須由法定代理人代為領取，需攜帶：

1. 發放通知單及委託切結書

2. 法定代理人國民身分證正本

3. 法定代理人印章

4. 未成年人身分證、戶口名簿或3個月內戶籍謄本正本，三者擇一

委託他人代領，需攜帶：

1. 發放通知單及委託切結書

2. 委託人國民身分證正本

3. 委託人印章

4. 受託人國民身分證正本

5. 受託人印章

6. 每一名委託人都應分別備妥通知單及委託切結書。

領取對象、申請資格一覽。 圖片來源／苗栗縣銅鑼鄉公所官網

Q1：需要先上網登記或提出申請嗎？

一般符合資格者不用另外上網登記。公所會依戶政資料造冊，並由鄰長將發放通知單及委託切結書送至符合資格者的戶籍地址。

若符合資格卻未收到通知或未被列入名冊，可向村長、村幹事或公所民政課查詢。

Q2：沒有收到發放通知單怎麼辦？

發放通知單及委託切結書自6月1日起由鄰長送至各戶，原則上以「每一名符合資格者」為單位發放。

尚未收到者，可先洽詢鄰長、村長、村幹事或銅鑼鄉公所民政課，不要直接依網路轉傳訊息前往領取。

Q3：通知單遺失還能領嗎？

應先向銅鑼鄉公所民政課或村幹事確認補發及現場查驗方式。由於通知單涉及個人領取及委託資料，不建議自行影印他人的空白表格使用。

Q4：可以請家人或朋友代領嗎？

可以。受託人須攜帶委託切結書，以及委託人、受託人的身分證正本與印章。

替多名家人代領時，每名符合資格者均須分別準備通知單、切結書及相關證件。

Q5：未滿18歲的小孩怎麼領？

由法定代理人代領。除了代理人的身分證及印章外，也須攜帶可證明未成年人身分及親屬關係的文件，例如未成年人身分證、戶口名簿或3個月內戶籍謄本正本。

Q6：65歲以上長者需要到現場排隊嗎？

已提供苗栗縣敬老禮金匯款帳戶的長者，原則上不用到場，款項預定6月25日直接匯入原帳戶。

未提供帳戶、匯款失敗或收到現場領取通知者，仍須依通知單前往指定地點或到公所補領。

Q7：4月30日造冊後才遷出銅鑼鄉，還能領嗎？

資格判斷重點為2025年12月31日及2026年4月30日兩個基準日。若4月30日造冊時仍在籍，原則上應依造冊結果認定；但個案仍建議持通知單向公所確認。

Q8：符合資格者在4月30日後、發放日前死亡，家屬能領嗎？

可以由具繼承權的家屬協調，指派其中一人領取。

領取人須填寫切結書，並攜帶除戶戶籍謄本或死亡證明、領取人的身分證及印章，實際文件仍以公所審核要求為準。

Q9：正在監所服刑者怎麼領？

可依委託代領方式，委託他人辦理。應備妥雙方身分證件、印章及委託切結書；若證件由監所保管，應事先向公所詢問替代查驗方式。

Q10：證件可以用影本或手機照片嗎？

不可以。身分證、戶口名簿及戶籍謄本等證件均須正本。

公所不接受： 手機拍攝的證件照片 證件影本 透過視訊出示證件 手機內儲存的戶口名簿或戶籍謄本照片

Q11：委託切結書可以到現場再填嗎？

公所呼籲民眾先在家填寫完成，再前往發放地點，以縮短現場辦理及等候時間。

填寫前應確認委託人、受託人資料及印章均已備妥。

Q12：8500元有使用期限或指定店家嗎？

本次發放的是新台幣現金，不是消費券。公所公告未另訂使用期限、核銷方式或限定店家，領取後可自行運用。

不過政策目的在支持在地消費及活絡銅鑼地方經濟，公所鼓勵鄉民優先在地消費。