竹市2歲專班搶手 參選人促資訊透明

新竹市二歲專班一一五學年度將增設九班、一○三個名額，但熱門公托或非營利幼兒園仍僧多粥少，無黨籍市議員參選人陳鶴文認為市府限制每人僅能填寫一所公立、一所非營利，又沒有提供充分資訊，陷家長於落榜即無退路的焦慮，希望相關單位配套升級系統或盤點增班解決。

市府教育處表示，將持續檢視公共化教保服務供需情形，作為後續增設班級、擴充收托量能，及優化招生機制的重要參考，努力提供家長更完善、更透明且更優質的教保服務環境。

竹市公立及非營利幼兒園招生作業，家長於各階段均可選擇一所公立及一所非營利幼兒園報名，期間如有缺額，由各園依備取順序通知遞補，二歲專班部分，一一四學年度增設至二四班、共三五二個名額，一一五學年度將進一步擴充至三三班、四五五個名額。

陳鶴文指出，南區竹蓮、新竹、青草湖等國小附幼，及高峰非營利幼兒園二歲專班，家長搶破頭，但招生資訊網雖然提供即時登記人數與缺額查詢，卻沒有公開「歷年備取實際遞補到幾號」的歷史數據，備取到底有沒有機會？沒有任何官方資訊能回答這個問題。

陳鶴文建議，招生數據應全面透明化，招生結束後，公開各園登記人數、錄取人數與歷年備取轉正率，提供家長參考，此外，市府應修改招生辦法，開放填寫第三志願（含準公共幼兒園），升級系統在報到階段，即時顯示各園因放棄報到而釋出的名額，讓備取家長第一時間掌握，並盤點擴增二歲專班名額，從根本解決僧多粥少的困境。