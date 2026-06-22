星期評論／社安盲點 莫讓幼兒成體制人球

桃園近日傳出七歲小姊弟因父親家暴、母親入獄及親友無力照顧等情況面臨無家可歸窘境，民代直嘆宛如人球。雖然社會局介入暫時無虞，但照顧隱憂疑慮難消，沒事就沒事，有事就是大事，無怪民代擔心社會安全網不夠綿密。

據了解，小姊弟三人最大僅七歲、最小才剛滿一歲，因父親家暴母親而搬離住處，後來又因母親入獄，暫由母親友人照顧，但其父知曉住處，曾衝進屋內毆打母親友人；小姊弟父親的暴力行為威脅到他人安全，但由於此次只對母親友人動手，母親友人非家庭成員，刑案只算一般傷害罪，不構成家暴，無法申請保護令，難保下次傷害不會擴及小姊弟。

母親友人雖然熱心幫忙照顧姊弟，但欠缺法律身分，許多事物可能面臨重重阻礙，例如孩子們的育兒津貼就是父親在領，想討得看父親臉色。萬一孩子發生意外或重病，需要開刀治療，友人也無法代表父母或以緊急監護人身分在第一時間做決策，恐錯失搶救黃金時間，誤了孩子安全，甚至性命。

社會局雖然了解狀況，但礙於安置家庭資源有限且未聯繫上父親以外家屬，姊弟仍由母親友人繼續照顧。此事凸顯社安網資源不足，社政單位有心無力，導致處置結果難符合社會實際需求與期待。

大人之間的衝突複雜難解，孩子何其無辜，若要防止類似事件再發生，至少要做到「問題發生了，社安網有辦法接住」。

中央與地方政府近年鼓勵生育，相繼推出多項福利政策，所費不貲，然催生之餘，也應該檢討一下社工人力及待遇、緊急安置機構和照護員等社會資源的供需平衡問題，思考如何加強補足，否則孩子越生越多，問題發生的機率越來越大。當原生家庭發生問題，社安網若不夠綿密強大，一次次的漏接恐成一樁樁的憾事。