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桃園龍舟賽百分秒勝負難分 市長：明年男女組同獎金

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長盃龍舟賽競爭激烈，也是全台少見在埤塘和採跪姿划槳的龍舟大賽。圖／新聞處提供
桃園市長盃龍舟賽競爭激烈，也是全台少見在埤塘和採跪姿划槳的龍舟大賽。圖／新聞處提供

桃園市龍潭歸鄉文化節–市長盃龍舟賽今日下午閉幕典禮，市長張善政宣布為進一步落實性別平權，明年起龍舟賽女子組獎金將比照男子組，不足經費由市府支應，鼓勵更多女性隊伍參與龍舟運動。

張善政表示，龍潭歸鄉文化節昨晚間花火之夜吸引許多人觀賞，今年龍舟賽事競爭激烈，決賽成績更屢創紀錄，甚至有隊伍成績精確至百分之一秒仍難分高下，充分展現各隊平時扎實訓練與團隊默契。龍舟競賽不僅考驗體能與技巧，更展現團隊合作精神，是龍潭重要的文化特色活動，他感謝所有參賽隊伍全力以赴，也肯定龍潭區公所團隊辛苦籌辦活動，期盼透過制度調整，讓更多女性選手與隊伍投入訓練、參與競賽。

龍潭區公所表示，龍潭龍舟賽是全台少數在埤塘舉辦，並保留跪姿划槳特色的傳統賽事，兼具競技性與文化傳承意義。今年賽事總獎金達183萬元，吸引眾多隊伍參賽，各隊在龍潭大池水道上奮力競逐，展現高度默契與競技水準。多場賽事勝負往往在毫秒之間決定，不僅讓比賽高潮迭起，也充分展現龍舟運動的力與美，持續擦亮龍潭龍舟賽品牌，傳承地方深厚文化底蘊。

市長盃龍舟賽各組成績里別組冠軍由龍潭區凌雲里奪得，並獲頒龍元宮提供的「神農旗」，亞軍為龍潭區高平里、季軍龍潭區高原里及中正里並列；龍王組由大溪高中隊奪冠，亞軍為大溪區隊，季軍由星樂工程與消防局隊並列。各組賽事競爭激烈、勝負往往在關鍵時刻分出，充分展現選手實力與比賽張力。其餘各組競賽成績，可至「2026龍潭歸鄉文化節－桃園市市長盃龍舟賽系列活動」官網或龍潭區公所網站查詢。

張善政為市長盃龍舟賽頒獎及合影，並宣布明年女生組別的獎金和男生組同金額。圖／新聞處提供
張善政為市長盃龍舟賽頒獎及合影，並宣布明年女生組別的獎金和男生組同金額。圖／新聞處提供

龍舟 桃園 張善政

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