桃園10萬志工逾半65歲以上 蘇俊賓肯定長輩是城市最有力的支持

桃園市副市長蘇俊賓今日下午出席中壢藝術館「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，並表示今天適逢夏至，是一年當中最炎熱的一天，而會場匯聚滿滿熱情，現場凝聚的不只是音樂與掌聲，更是無數志工默默奉獻社會的溫暖力量。

音樂會宣傳孝順、公益，蘇俊賓指出，家庭是社會最重要的安全網，家庭價值與家庭關係經營成功，社會風險就會減少，主辦音樂會的基金會長期推廣家庭價值，對社會具有重要意義。

蘇俊賓也向桃園廣大志工夥伴表達感謝，並表示桃園目前有超過10萬名志工，其中逾5萬人近半數為65歲以上的高齡志工，許多長輩退休後仍持續投入志願服務，不僅成為社會最有力的支持力量，也在服務過程中獲得成就與快樂。

近年來無論世界客家博覽會、台灣燈會在桃園、桃園地景藝術節，乃至即將登場的台灣設計展，都需要大量志工投入，正因為有志工夥伴的參與與支持，讓桃園的活力、溫度與城市魅力被全台灣看見。

桃園市議會議長邱奕勝表示，感謝主辦單位旺旺集團長期肯定志工價值，志工在桃園扮演非常重要的角色，不論是警政志工、護理志工，或是各領域服務夥伴，都在不同崗位默默奉獻，是社會最珍貴的力量。