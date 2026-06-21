苗栗縣龍舟錦標賽風波引關注 白營議員參選人蔡君婷拋兩大改革方針

針對今年苗栗縣中港端午龍舟錦標賽傳出有參賽者及民眾質疑部分龍舟操控狀況異常，導致龍舟出現漂移、擱淺及險些碰撞等險象，引發外界對賽事安全管理機制的討論。由於中港溪出海口水流與潮汐狀況複雜，此起爭議不僅引發社會關注，也讓大型水域競賽的「操舟安全管理」機制流於形式的漏洞暴露無遺。

對此，台灣民眾黨苗栗縣議員參選人蔡君婷表示，希望主辦單位正視賽事公信力，並提出應從「安全風控」與「多元創新」兩大面向進行大刀闊斧的改革，以確保明年度賽事不再重蹈覆轍。

蔡君婷今日針對此事件表示，龍舟競賽屬於高風險的水上運動，高度仰賴團隊合作與精準操控。若舵手於執勤前飲酒，將嚴重影響判斷力與反應速度，不僅危及同船二十多位選手的生命，更增加現場救援人員的負擔。為徹底杜絕類似爭議，蔡君婷提出兩大具體安全防範方針，呼籲主辦單位建置標準作業程序（SOP）。除須精挑細選專業人士出任舵手之外，還要強制執行出賽前酒測，比照職業運動與陸上交通執法標準，大會應強制要求所有執勤舵手及參賽選手於下水前接受酒精濃度測試，並採取「零容忍」標準。凡檢測超標或拒絕配合者，一律取消參賽資格，由備用人員替換。第二，完善申訴機制與危機處理： 針對賽事現場的突發狀況與隊伍反映，大會應設立公正的第三方申訴調查管道，並加強第一線裁判與工作人員的危機應變培訓，避免因流於敷衍的言詞應對損害賽事公信力。

此外，鑑於近年大量高科技產業與人才進駐苗栗，除了補強安全防線，地方也期許這場具備深厚文化底蘊的传统賽事能化危機為轉機，結合竹南、頭份等地的科技產業與社區能量，推動賽事多元轉型可增設「科技盃」促進產業交流，大會未來可規劃「科技產業交流組」，邀請新竹科學園區及在地企業組隊參賽，以此深化高科技社群與傳統在地文化的連結。

另外活動可擴大結合竹南、後龍、造橋等地的農特產品與文創市集，串聯農特產市集與生態教育並活化中港溪出海口的紅樹林生態資源，舉辦淨溪或生態導覽，將節慶人潮轉化為推動地方創生與環境永續的實質助力。

蔡君婷強調，此次風波暴露了管理上的盲點，但也是推動竹南中港龍舟錦標賽升級的契機。唯有透過嚴格的安全管理消除風險，並結合跨界創意引進地方活力，才能洗刷賽事陰霾，重建兼具安全、文化傳承與現代活力的年度盛事。

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