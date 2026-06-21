快訊

還不到30歲…美女主持人施可瑩卵巢癌逝 成大體老師遺愛人間

陽台收衣服不慎墜樓 板橋男骨折…警到場查出竟是通緝犯

一路相挺的父親離世 許天送告別式…許淑華泣不成聲難掩哀痛

聽新聞
0:00 / 0:00

從心動到運動 新竹縣陪伴障礙女性走進運動場域

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
為鼓勵身心障礙女性走進運動場域，縣府跨局處合作辦理「從心動到運動－障礙女性服務方案」。AI生成示意圖／新竹縣府提供
為鼓勵身心障礙女性走進運動場域，縣府跨局處合作辦理「從心動到運動－障礙女性服務方案」。AI生成示意圖／新竹縣府提供

為鼓勵身心障礙女性走進運動場域，新竹縣政府跨局處合作，由北區婦女福利服務中心辦理「從心動到運動－障礙女性服務方案」，結合教育局、竹北國民運動中心及高齡長照處資源，規畫適切運動課程，藉此陪伴其建立運動習慣、提升自信心，並增加與他人交流及參與社區活動的機會。

縣長楊文科表示，縣府以性別平等與多元共融為施政核心，重視身心障礙女性的運動權益與健康需求，期望透過跨局處合作及資源整合，協助身心障礙女性突破環境與資訊限制，享有平等參與運動的機會，並打造更友善、包容的公共服務環境。

社會處指出，身心障礙女性在參與運動時，常因環境條件、刻板印象、資訊取得及支持系統不足等因素，降低外出與運動參與意願。縣府近年透過跨局處合作推動相關服務，去年與交通旅遊處合作辦理「讓礙發聲－障礙女性行動故事」，藉由小旅行體驗及生命經驗分享，提升障礙女性外出自信與累積正向經驗。

本次活動與竹北國民運動中心合作，由專業教練依障礙女性身體狀況規劃暖身及肌力訓練課程，期望協助障礙女性建立規律運動習慣並提升身體認同與自信，進一步作為未來發展障礙女性友善運動服務的重要參考。

社會處強調，運動不應因性別或障礙而受到限制，縣府將持續檢視並改善公共運動環境與服務措施，讓更多身心障礙女性能安心參與運動，共同實踐健康平權與共融社會。

運動 新竹 楊文科

延伸閱讀

新竹縣府投入近億元 翻新25校運動空間

爭取中央補助深化校園體育 南市推高爾夫、山野教育及國際交流

從被勸放棄升學到念研究所 嘉大吳泓陞獲總統教育獎

竹縣投入1.2億支持15所偏鄉國中 減班增師縮短城鄉差距

相關新聞

竹市兒童探索館整修工程求償 白綠攻防

新竹市兒童探索館整修工程因進度嚴重落後，市府與承攬工程的立城營造終止契約，並提告求償逾一億元，近期勝訴後，引發白綠陣營政治攻防。市府昨回應，此案屬中途停工，工程介面與責任歸屬複雜，市府努力處理撥雲見日；兒探館轉型為科學教育館，工程預計暑假招標。

桃園後站路口改善 「三心圓」友善行人

桃園火車站平均日運量達五萬三千人次，隨鐵路地下化和捷運綠線推動，桃市府近年持續改善周邊行人空間，並在路口導入「三心圓設計」，追求人車之間最平衡、最合理的通行空間，成果獲二○二六馬路好行評選活動「特優」。桃園市養工處表示，未來將推廣至更多路段。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。