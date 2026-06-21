從心動到運動 新竹縣陪伴障礙女性走進運動場域

為鼓勵身心障礙女性走進運動場域，新竹縣政府跨局處合作，由北區婦女福利服務中心辦理「從心動到運動－障礙女性服務方案」，結合教育局、竹北國民運動中心及高齡長照處資源，規畫適切運動課程，藉此陪伴其建立運動習慣、提升自信心，並增加與他人交流及參與社區活動的機會。

縣長楊文科表示，縣府以性別平等與多元共融為施政核心，重視身心障礙女性的運動權益與健康需求，期望透過跨局處合作及資源整合，協助身心障礙女性突破環境與資訊限制，享有平等參與運動的機會，並打造更友善、包容的公共服務環境。

社會處指出，身心障礙女性在參與運動時，常因環境條件、刻板印象、資訊取得及支持系統不足等因素，降低外出與運動參與意願。縣府近年透過跨局處合作推動相關服務，去年與交通旅遊處合作辦理「讓礙發聲－障礙女性行動故事」，藉由小旅行體驗及生命經驗分享，提升障礙女性外出自信與累積正向經驗。

本次活動與竹北國民運動中心合作，由專業教練依障礙女性身體狀況規劃暖身及肌力訓練課程，期望協助障礙女性建立規律運動習慣並提升身體認同與自信，進一步作為未來發展障礙女性友善運動服務的重要參考。

社會處強調，運動不應因性別或障礙而受到限制，縣府將持續檢視並改善公共運動環境與服務措施，讓更多身心障礙女性能安心參與運動，共同實踐健康平權與共融社會。