綠世界攜犯保新竹分會 關懷馨生家庭傳遞溫暖

北埔綠世界生態農場今天攜手犯罪被害人保護協會新竹分會舉辦關懷活動，邀請馨生家庭走出戶外，透過生態導覽、手作體驗等活動，能親近自然舒緩身心壓力，並傳遞社會溫暖與支持。

財團法人犯罪被害人保護協會新竹分會主委陳進興告訴中央社記者，綠世界生態農場園區保留天然原始森林、湖泊等自然景觀，還有樹懶、羊駝等多樣動物，此次活動由綠世界無償提供場地，讓馨生家庭得以放鬆身心、舒緩壓力。

此外，這次活動中也安排馨生家庭與孩子共同參與彩繪DIY，藉由親手創作專屬作品，共度端午節慶，也增進親子及家人互動，留下美好回憶。

陳進興指出，犯罪被害人及其家屬在面對創傷時，心理創傷往往也會影響生理健康，甚至衝擊日常生活，因此社會支持力量格外重要，將持續進行關懷活動，提供馨生家庭多元生活體驗，以紓緩壓力與疲憊，讓心靈獲得滋養的力量。

新竹地方檢察署檢察長柯宜汾出席活動表示，鼓勵馨生家庭勇敢面對人生挑戰，並在社會各界的陪伴與支持下，逐步走出傷痛，迎向新生活。