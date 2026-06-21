桃園老街溪河岸步道人潮多 議員：三橋沒實體人行道動線待改善

桃園市平鎮區老街溪河岸步道串聯新富橋、振興西路三崇橋，市議員黃敬平指出，步道不但肩負老街溪兩岸民眾行的權益，也是中壢、大園方向往平鎮，及台66快速道路沿線帶狀休憩熱門場域，但是連同中豐路北勢橋一直有破損、動線不佳等問題，尤其是都還停留在標線型的人行空間，有必要盡快改善。

黃敬平日前邀集水務局、交通局、養工處、平鎮區公所會勘，整體檢討上述三座橋梁的人行空間，最後責成養工處推動實體人行道改善工程，預計年底前完成施作，提供市民更安全、優質的人行空間。

黃敬平表示，老街溪沿線長期是民眾散步、慢跑及騎乘自行車的重要廊帶，尤其假日期間人潮眾多，許多民眾更將新富橋周邊作為運動折返點，使用率相當高；還有中豐路的北勢橋是跨越老街溪龍南支流重要的橋梁，人車流量頻繁，應該要有河岸步道，以便能串聯老街溪人行步道，形成完整的環繞休憩空間，設置優質的運動環境。

黃敬平表示，他從2020年就關注新富橋周邊人本環境的改善，並多次邀集相關單位辦理會勘及爭取改善工程，包括同年協調交通局、養工處設置標線型綠色鋪面人行空間；2022年再成功爭取新富橋周邊安全改善工程，陸續完成紐澤西護欄、植草空心磚、步道銜接及行人觸動號誌等設施，逐步強化整體通行環境。

黃敬平強調，目前新富橋兩側已具備相當基礎條件，橋面路幅寬度充足，加上現有綠色鋪面也是過去爭取設置的成果，現階段應進一步升級為能真正保護民眾安全的實體人行道，讓行人與車流有效區隔，降低人車交織風險，提供市民更安全、舒適的通行環境。

養工處說明，會盤點新富橋、北勢橋及三崇橋增設實體人行道及後續工程，並由水務局、平鎮區公所配合老街溪步道，及周邊環境整體串聯需求，共同推動改善工程，朝向完善橋梁通行安全及水岸休憩廊道的目標邁進。

黃敬平指出，推動人本交通不應僅停留在標線型人行空間，而應依據實際使用需求逐步升級。新富橋、北勢橋及三崇橋每天承載大量通勤及休閒運動人潮，是平鎮、中壢地區重要的生活路廊及水岸節點，期待市府各單位攜手合作，儘速完成規劃及施作，讓市民能夠安心散步、放心運動，持續提升老街溪沿線及平鎮地區整體休憩品質與生活環境。