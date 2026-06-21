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苗栗縣人本交通亮點 竹南鎮環市路蟬聯「馬路好行」優良

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮環市路車道重新配置，前、後（圖）明顯不同，公路局中區養護工程分局觀摩肯定。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮環市路車道重新配置，前、後（圖）明顯不同，公路局中區養護工程分局觀摩肯定。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣竹南鎮環市路延伸頭份市中央路人本交通亮點，繼中央路獲國土管理署「馬路好行」評選2020年評選特優，環市路今年獲優良，公路局中區養護工程分局觀摩列出6大優點，推舉是「公路整合優化新標竿」。

國土署馬路好行評選縣市政府的市區道路工程、行人空間及路口改善案件，以落實「以人為本」的交通環境，苗栗縣最寬的50公尺道路，頭份市中央路「漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」第一期工程獲特優，第二期延伸到竹南鎮環市路，最近也獲優良。

公路局中區分局觀摩列出環市路6大優點，包括取消機慢車道，改為3.5公尺寬汽機混合車道，降低汽機車右轉側撞事故；車道瘦身至3公尺寬，無需加畫楔形減速標線，達到車速有效降低；推動路口正交化、角隅外推及行人庇護島，縮短穿越距離，擴大駕駛視野。

此外，綠化手法再進化，增加綠覆率，營造生態連續綠帶及綠色廊道，選植地方特色與原生樹種，適地適種，增加保存地表逕流水，打造安全與綠意典範道路；共同管（線）溝將電力、電信，及交控纜線地下化，還給城市乾淨天際線

；縣府團隊與里長合作，挨家挨戶溝通克服陳抗，將人本理念化為共識。

縣府交通工務處指出，環市路規畫以人本交通理念為核心，優先考量行人安全、通行舒適，與整體公共空間品質，今年馬路好行評選，環市路獲得優良，另有苗栗市英才路、為公路改善工程，及人本交通宣導深耕計畫佳作，竹南鎮營盤里長林振盛熱心公益獎，個人貢獻獎縣府交工處林育陞、李宛諭，國土署將於8月5日頒獎。

苗栗縣竹南鎮環市路車道重新配置，前（圖）、後明顯不同，公路局中區養護工程分局觀摩肯定。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮環市路車道重新配置，前（圖）、後明顯不同，公路局中區養護工程分局觀摩肯定。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 頭份 行人

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