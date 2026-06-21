竹市稅務局財政部考核再傳捷報 稅捐稽徵作業績效連續4年奪冠

新竹市稅務局在財政部114年度稽徵業務考核表現亮眼，市府說，稅務局不僅「稅捐稽徵作業績效」連續4年蟬聯乙組第1名，「納稅者權利保護」再次榮獲冠軍的肯定，「納稅服務」同時勇奪第1，締造「三冠王」輝煌紀錄。

市長高虹安表示，面對去年房市景氣低迷的挑戰，稅務局積極執行稅籍清查、加強欠稅清理，運用智慧工具掌握稅源，並提供多元繳稅管道，稅收達成預算目標98%，充分展現財政韌性。持續落實「智慧治理」施政理念，推動智慧創新，「QTax 稅快辦」自助服務機本島唯一24小時服務，並導入免卡手機認證，大幅提升洽公便利性；介接「新竹通」APP提供32項線上服務，讓民眾在家多一種選擇；另推出圖像化「應繼分即時算」功能，降低辦理繼承案件門檻。

稅務局長蘇蔚芳表示，在維護民眾租稅權益方面，積極推動各項輔導措施。因應房屋稅2.0新制，主動寄發3萬5388件專屬輔導函；配合財政部放寬身心障礙免稅規定，發送簡訊及輔導通知書2395件；並針對外籍人士製作7國語言懶人包，輔導享房地自住優惠，展現多元共融服務精神。

蘇蔚芳說，在納稅者權利保護方面，針對土地增值稅及使用牌照稅常見或具通案性質案件，訂有一致性處理原則，減少民眾疑慮及爭議；房屋稅工廠減半爭議個案，蒐集各縣市資料報請財政部核示，維護民眾權益。此外，主動輔導行政法人及長照機構，依新頒免稅解釋令申請減免；並前往建物坍塌及社區大樓火災現場，輔導辦理房屋稅減免。在欠稅指標性案例亦獲肯定，例如運用RPA查調司法院裁判書網站，成功追稅540萬元，展現高效率的執行成果。

稅務局表示，以民眾的需求為核心，透過大數據分析，動態調整線上申辦項目，提升服務效率與便利性。推動租稅宣導數位化，運用AI技術，自製Podcast、動畫與迷因短片；並與教育處、新竹市立動物園合作，推動租稅教育向下扎根。同時透過植樹月與淨山活動，推廣電子稅單及e化繳稅服務，建立綠色消費與智慧納稅觀念。